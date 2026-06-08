Evacúan escuela tras ataque de abejas a estudiantes en Hidalgo

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en la Escuela Primaria Himno Nacional, ubicada en la colonia Centro del municipio de Alfajayucan, luego de que un enjambre de abejas irrumpiera en las inmediaciones del plantel y provocara que más de una veintena de estudiantes sufrieran picaduras.

De acuerdo con los reportes, la presencia de los insectos generó una rápida movilización por parte del personal docente y administrativo, que activó los protocolos de seguridad para proteger a los menores. Como medida preventiva, los alumnos fueron resguardados en zonas seguras y posteriormente se llevó a cabo la evacuación ordenada de las instalaciones escolares.

Tras el incidente, cuerpos de emergencia y paramédicos acudieron al lugar para brindar atención médica a los estudiantes que presentaban lesiones por las picaduras. Afortunadamente, las autoridades informaron que ninguno de los casos requirió traslado de gravedad y que todos los menores se encuentran estables y fuera de peligro.

Padres de familia fueron notificados oportunamente sobre la situación, mientras que personal especializado realizó labores para controlar y retirar el enjambre, con el fin de evitar nuevos riesgos para la comunidad escolar.

Las autoridades educativas y de Protección Civil exhortaron a la población a mantener la calma y reportar de inmediato la presencia de enjambres o colmenas en zonas habitadas, especialmente en espacios concurridos como escuelas, para prevenir incidentes que puedan poner en riesgo la integridad de la población.