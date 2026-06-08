Gobernación confirma hallazgo de 59 explosivos en autobús ligado a CNTE

La Secretaría de Gobernación confirmó oficialmente el hallazgo de 59 explosivos al interior de uno de los camiones que trasladaba a presuntos estudiantes y maestros que pretendían reforzar las acciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México.

De acuerdo con un boletín de prensa de la Secretaría de Gobernación, fue gracias a una denuncia ciudadana y a la intervención de personal de esta dependencia, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y del gobierno capitalino que se logró frustrar el destino final de los explosivos.

“Por seguridad de todos, incluidos los manifestantes, se decidió que se hiciera una revisión de manera pacífica y acordada con los pasajeros”, explicó el parte informativo.

“En efecto, fue encontrada una caja con 59 explosivos en uno de los vehículos (…) que venían a apoyar a la marcha de la CNTE”, se lee en el parte oficial.

Frente al hallazgo ilegal, se informó que de manera paulatina se liberarán los autobuses, indicó el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Arturo Medina Padilla.

El servidor público recalcó que el gobierno federal “está a favor de la manifestación pacífica”, pero no convalida poner en riesgo a la población a partir del uso de artefactos explosivos.