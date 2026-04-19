EU deporta a 6 mil cubanos a México; están indocumentados en Tapachula, Chiapas

SAN DIEGO.—Hasta 6 mil cubanos han sido deportados de suelo estadunidense sin sus documentos al estado de Chiapas en las últimas semanas, según cifras extraoficiales, mediante un acuerdo no firmado entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

La Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola, por sus siglas en inglés) mencionó en su reporte actual que “miles de extranjeros han sido deportados al sur de México”, pero ni el gobierno estadunidense ni el mexicano han presentado cifras oficiales.

“Entre marzo y mediados de abril han sido deportados a Tapachula 3 mil cubanos”, informaron, sin embargo, medios locales.

Cuando son deportados a Chiapas, Estados Unidos les retiene sus documentos, por lo que los cubanos carecen de identificaciones para buscar trabajo, tratar de salir del país o recibir envíos de dinero de sus familiares que continúan en Estados Unidos.

Una reciente decisión de las autoridades estadunidenses empeora su situación en Tapachula y otras ciudades chiapanecas al impedir las remesas o envíos de dinero a cubanos en el extranjero.

“Jamás había yo vivido en situación de calle”, dijo un deportado cubano en Chiapas a un medio de cubanos en el extranjero, en una declaración que sintetiza la situación de los deportados.

Con los albergues llenos, los deportados viven y duermen en las calles. Remitir a los cubanos al sur de México tampoco se debe a falta de relaciones diplomáticas con La Habana, pues EU envió hace dos meses a Cuba un primer avión con 271 deportados.