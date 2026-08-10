UAM reporta a salvo a 53 estudiantes en Colombia tras sismo de magnitud 7.4

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) informó que sus 53 alumnas y alumnos que realizan actividades académicas en Colombia se encuentran bien y fuera de peligro, luego del sismo de magnitud 7.4 registrado este lunes en ese país.

La institución señaló que mantiene comunicación y seguimiento de su comunidad estudiantil en Colombia, en coordinación con la Embajada de México en ese país.

Los estudiantes pertenecen a las cinco unidades de la UAM —Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco— y están integrados por 39 mujeres y 14 hombres.

La comunidad de movilidad académica se encuentra distribuida en ocho ciudades: Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Manizales, Medellín y Tunja, donde realizan estancias en 13 instituciones de educación superior colombianas.

La UAM precisó que algunos de los estudiantes reportados en el programa de movilidad todavía se encuentran en México debido al periodo vacacional.

Los 53 estudiantes pertenecen a más de 20 licenciaturas, entre ellas Psicología, Biología, Arquitectura, Ingeniería Electrónica, Ingeniería Biomédica, Comunicación Social, Economía, Diseño de la Comunicación Gráfica, Filosofía y Medicina Veterinaria y Zootecnia.

La Rectoría General indicó que continuará atenta a la evolución de la situación y mantendrá el contacto con las y los estudiantes para procurar su seguridad y bienestar.

La UAM expresó además su solidaridad con el pueblo colombiano y con las comunidades de las universidades del país con las que mantiene vínculos de colaboración y movilidad académica.