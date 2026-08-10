Cámara de Diputados se solidariza con Colombia tras sismo de magnitud 7.4

La Cámara de Diputados se solidarizó con el pueblo de Colombia, tras el sismo magnitud 7.4 que ha dejado hasta el momento más de un centenar de personas fallecidas, y más de mil edificios colapsados, en lo que fue calificado por el servicio geológico local como el sismo de mayor magnitud en el país durante la última década.

Desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, la presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, expresó su pésame al pueblo colombiano.

Expreso que "desde México, los acompañamos y ojalá pronto puedan salir adelante ante este escenario que, por ser una consecuencia de la naturaleza nadie puede prever ni su fuerza, ni su impacto, ni la generación de decesos que provoca, así es que pues desde aquí nuestro más sentido pésame”.

López Rabadán enfatizó que este tipo de fenómenos naturales obliga a la Cámara de Diputados a definir en el Presupuesto de Egresos para el 2027, a destinar un presupuesto para protección civil en casos de sismo.

Recordó que en los últimos años “se han casi eliminado los fondos y fideicomisos” destinados a la atención a desastres naturales, y ante la posibilidad de que un escenario como el ocurrido este lunes en Colombia, se presente en México –país altamente sísmico, ubicado en la zona conocida como Cinturón de Fuego del Pacífico- consideró que sreá necesario que en la Cámara de Diputados “tengamos la conciencia de que en el próximo Presupuesto de Egresos, podamos tener claramente un presupuesto definido” para desastres naturales, como los sismos.

Añadió que “los fondos, los fideicomisos que antes teníamos han sido modificados y han sido lamentablemente, en muchas ocasiones, reducidos, casi eliminados, pero sí es obligado a que esta Cámara de Diputados (reflexione), porque además es posible algún tipo de escenario así en nuestro país, porque ya lo hemos vivido”.

El líder de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Rubén Moreira, expresó también su respaldo al pueblo colombiano, frente a las afectaciones causadas por el sismo.

A través de su cuenta de X, el legislador priista publicó un mensaje en el que llamó a acompañar a los afectados y recordó la experiencia de México frente a este tipo de desastres naturales.

"Oremos por #Colombua. Abracemos a nuestros hermanos colombianos que hoy sufren. Sabemos lo que son los terremotos y por ello, entendemos el dolor. Hoy todos somos colombianos", escribió.