Estudiante muere al caer desde lo alto del Metro Universidad

Un joven murió la tarde del sábado tras presuntamente lanzarse desde lo alto de la estación del Metro Universidad, en San Nicolás, en el estado de Nuevo León.

De manera extraoficial, la víctima fue identificada como Diego, de 22 años, quien era estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Según testigos, el joven habría ingresado a la estación Universidad y posteriormente se habría lanzado de manera intencional desde las escaleras que conectan con el andén donde se aborda el Metro.

El joven cayó desde una altura aproximada de cinco metros, a pocos metros de uno de los accesos a las instalaciones de la UANL.

Tras el hecho, elementos de seguridad y paramédicos acudieron al lugar para brindarle auxilio; sin embargo, a su llegada, el joven ya no contaba con signos vitales.

Adolescente provoca aparatoso choque

Un menor de 16 años habría provocado un aparatoso choque sobre la avenida Morones Prieto, en San Pedro, a unos cuantos metros de la Universidad de Monterrey, luego de impactar por la parte trasera a otra camioneta.

De acuerdo con información extraoficial, el accidente habría ocurrido debido a la alta velocidad y el pavimento mojado en la zona, condiciones que habrían contribuido a que el adolescente perdiera el control del vehículo.

En el percance se vieron involucrados una camioneta Kia blanca, propiedad de Mayra Delgado, de 53 años, y una Audi negra, conducida por Mateo Ayala, de 16 años.

Según el reporte de las autoridades, la conductora de la Kia circulaba por Morones Prieto cuando el joven abordo del Audi la impactó en la parte trasera. Tras el golpe, la camioneta perdió el control, dio varias vueltas sobre su eje y terminó impactándose contra el muro de un puente.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia para atender a los involucrados.

Tres mujeres que viajaban en la camioneta Kia fueron valoradas por paramédicos, pero se negaron a ser trasladadas a un hospital.

En tanto, los ocupantes de la Audi también fueron valorados y se negaron a recibir atención médica.

El accidente provocó la movilización de los cuerpos de emergencia en la zona, mientras elementos municipales se hicieron cargo del lugar y de las diligencias correspondientes.

Niña cae desde puente

Una menor de 13 años resultó lesionada tras caer desde un punte vehicular, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

Los hechos tuvieron lugar la tarde de este sábado 3 de octubre en el puente vehicular ubicado sobre la avenida López Mateos y el bulevar Miguel de la Madrid.

Fue alrededor de las 17:30 horas cuando tuvo lugar el hecho, que provocó la movilización de elementos de seguridad y de distintos cuerpos de auxilio.

De acuerdo con los primeros informes, la menor había salido de su domicilio sin avisar y fue su padre quien logró ubicarla mediante el GPS de su teléfono momentos antes del incidente.

Elementos de emergencia atendieron a la menor y la trasladaron hacia un hospital de la localidad para que pudiera recibir atención médica. Aunque la menor presentó algunas lesiones, sobrevivió al hecho.

Al lugar llegaron rápidamente decenas de personas que buscaron observar la escena en las inmediaciones de este puente vehicular.