Estrategia de seguridad y honestidad permitió reducir homicidios: Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, celebró la disminución del 46% en los homicidios dolosos, al pasar de un promedio diario de 86.9 en septiembre de 2024 a 47.3 en mayo de 2026, lo que representa 39 homicidios menos.

Desde Palacio Nacional, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, expresó que la disminución de dicho delito se logra por la Estrategia Nacional de Seguridad y la honestidad. La Mandataria federal hizo un reconocimiento al trabajo del Gabinete de Seguridad a quienes describió como servidores públicos excepcionales.

Este es el resultado del mes de mayo, entre septiembre 2024 y mayo 2026, hay una reducción del 46% en homicidios dolosos, eso significa que mayo tuvo 39 homicidios diarios menos que septiembre de 2024. Y como lo hemos dicho en otras ocasiones esto no hubiera sido posible sin estrategia o dicho de otra manera gracias a la estrategia y a la honestidad hay resultados, 46% homicidios menos”, destacó.

La Mandataria federal puntualizó que la reducción representa prácticamente la mitad de los homicidios dolosos que había en septiembre de 2024, además, señaló que todos los delitos de alto impacto también presentan una disminución.

Los estados que al inicio del gobierno de la presidenta concentraban el mayor número de homicidios, también presentaron reducciones en el promedio diario de homicidio doloso por mes. Especial IA

Sheinbaum Pardo expuso que, diariamente en el Gabinete de Seguridad se revisa el Tablero de seguimiento a los indicadores, que se actualiza todos los días con información de las fiscalías estatales y federales donde se puede visualizar a través de mapas o gráficas, la información de manera diaria, semanal, mensual y anual.

La titular del Ejecutivo rechazó las versiones de la oposición de que en el Gobierno del exPresidente Andrés Manuel López Obrador y su actual administración, no se han detenido a generadores de violencia de todas las organizaciones criminales.

Puntualizó que en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, se registraron 95 mil 19 detenidos, de los que 39 eran relevantes; y en su gobierno, de octubre de 2024 a junio de 2026, se ha detenido a 56 mil 134 personas, 57 de ellas consideradas como relevantes.

En su intervención, la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que al comparar el promedio diario de mayo de cada año el del 2026 es el más bajo en los últimos 12 años al registrar un promedio de 47.3 homicidios diarios. Mientras que el periodo de enero a mayo de este año es el más bajo desde el 2016 con un promedio de 50.4.

Explicó que, de enero a mayo, ocho entidades concentraron el 54% del total de casos de homicidios dolosos a nivel nacional: Guanajuato con 8.8%; Baja California con 7.8%; Chihuahua con 7.7%; Sinaloa con 6.8%; Morelos con 5.9 %; Estado de México con 5.9%; Guerrero con 5.5% y Veracruz con 5.3%.

Figueroa Franco puntualizó que los estados que al inicio del Gobierno de la Presidenta concentraban el mayor número de homicidios, también presentaron reducciones en el promedio diario de homicidio doloso por mes: respecto a febrero de 2025, Guanajuato con menos 68%; respecto a septiembre de 2024, Baja California con menos 46% y Estado de México con menos 60%; respecto a octubre de 2024, Guerrero con menos 56% y respecto a abril de 2026, Morelos con menos 49%.