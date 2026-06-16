Transportistas de Nuevo León se sumarán al paro nacional de Amotac

Transportistas de Nuevo León se sumarán al paro nacional convocado por la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (Amotac) para protestar por la inseguridad en las carreteras del país, así como por cobros excesivos y extorsiones.

A través de un comunicado, la organización informó que el paro nacional se realizará el próximo 24 de junio en todos los estados del país.

En el caso de Nuevo León, la concentración está convocada a las 07:30 horas cerca de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), sobre la carretera a Laredo, en el municipio de Escobedo.

Amotac precisó que existe una lista de solicitudes que no han sido atendidas por las autoridades, como seguridad en carreteras, ya que actualmente viven la peor etapa de violencia y delincuencia en las vías nacionales.

También se quejaron de cobros excesivos en los servicios de grúas, tanto federales como estatales y municipales, así como del pago de permisos municipales que les exigen las autoridades para ingresar a las ciudades a realizar su trabajo de abastecimiento de mercancías.

Los transportistas exigen un alto a las extorsiones en retenes federales y militares, así como al retiro de sus unidades en el área metropolitana cuando exista el pago de daños en los municipios por parte de aseguradoras, y un freno a las extorsiones de ministeriales de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

“En el caso de la delegación Nuevo León y en solidaridad con dicho paro nacional, nos concentraremos a partir de las 7:30 am en el semáforo de la FGR, ubicado en Carretera Laredo, estacionados en una sola fila y en orden con dirección al Centro de Monterrey, esperando instrucciones de nuestro líder nacional, Rafael Ortiz Pacheco”, precisó Amotac Nuevo León.