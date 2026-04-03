Semar coordina acciones contra sargazo y retira más de 16 mil toneladas en Quintana Roo

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), en coordinación con el Gobierno de Quintana Roo, la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y el sector hotelero, mantiene activa la Estrategia de Atención al Sargazo en el litoral del Caribe mexicano, con el propósito de reducir los impactos de esta alga en la salud, el entorno natural y la actividad turística.

Personal de ZOFEMAT utiliza maquinaria para retirar sargazo acumulado en una playa del Caribe mexicano, como parte de las acciones de limpieza en Quintana Roo. Excélsior

Las acciones constantes han permitido la recolección de 16 mil 797.40 toneladas de sargazo en lo que va del año, principalmente en municipios como Isla Mujeres, Benito Juárez, Puerto Morelos, Playa del Carmen, Tulum y Othón P. Blanco. En estos puntos se ha desplegado un operativo que incluye 185 elementos navales, cuatro drones y un total de 16 unidades marítimas.

Trabajadores participan en la recolección manual de sargazo en una playa del Caribe mexicano, como parte de las labores de limpieza en Quintana Roo. Excélsior

Dentro de este despliegue destacan un buque sargacero oceánico, 11 embarcaciones costeras especializadas y cuatro unidades anfibias, además de 18 embarcaciones menores de apoyo. A esto se suman más de siete kilómetros de barreras instaladas para contener la llegada del alga antes de que toque la franja de playa.

Los trabajos se concentran en zonas estratégicas de alta afluencia turística, como Punta Norte en Isla Mujeres, Bahía Petempich en Puerto Morelos, la zona hotelera de Tulum y el centro turístico de Mahahual. En estos puntos operan brigadas emergentes encargadas de la recolección directa en playa.

Personal apoya en la recolección de sargazo junto a maquinaria de la Semar y barreras marinas instaladas frente a la costa del Caribe mexicano en Quintana Roo. Excélsior

Las autoridades destacan que la coordinación entre los tres niveles de gobierno, la iniciativa privada y la población ha sido clave para mantener en mejores condiciones los principales destinos del estado.

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