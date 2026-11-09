Esto se sabe del asesinato de Enrique Quiñones, expitcher histórico de Tomateros de Culiacán

El exbeisbolista profesional Enrique Quiñones Garzón, recordado por su trayectoria en el béisbol mexicano y por conseguir el primer juego sin hit ni carrera en la historia de los Tomateros de Culiacán, fue asesinado la mañana del sábado 7 de noviembre en Villa Unión, al sur de Mazatlán, Sinaloa.

El exlanzador, de 57 años, fue atacado alrededor de las 8:30 horas cuando se encontraba junto a su automóvil, un Nissan Versa blanco que utilizaba para trabajar como conductor de una plataforma digital.

De acuerdo con información proporcionada por sus familiares, la agresión ocurrió sobre la avenida Benito Juárez, en el cruce con Francisco I. Madero. Presuntamente, los responsables viajaban en otro vehículo y dispararon contra el expelotero antes de escapar.

Elementos de seguridad acudieron al lugar tras los reportes de detonaciones; sin embargo, Enrique Quiñones ya no presentaba signos vitales.

Enrique Quiñones, historia con los Tomateros de Culiacán

Más allá de su trayectoria como lanzador profesional, Quiñones es recordado por una hazaña que quedó registrada en la historia de los Tomateros de Culiacán.

El 21 de noviembre de 2000, durante la temporada 2000-2001 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), se convirtió en el primer pitcher de la organización sinaloense en conseguir un juego sin hit ni carrera.

La proeza ocurrió frente a los Águilas de Mexicali, equipo al que dominó para conseguir una victoria de 1-0.

Este resultado representó uno de los momentos más destacados de su carrera y lo convirtió en una figura recordada por los aficionados de la novena guinda.

Después de retirarse como jugador, también regresó a la organización como entrenador. Durante la temporada 2014-2015 se incorporó al cuerpo técnico de los Tomateros como coach de pitcheo, entonces encabezado por Benjamín Gil.

Originario de Mazatlán, Sinaloa, donde nació el 30 de octubre de 1969, Enrique Quiñones Garzón desarrolló una carrera profesional como lanzador derecho entre 1988 y 2007.

Participó tanto en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) como en la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), desempeñándose como abridor y relevista.

Durante su paso por el circuito de verano defendió los colores de distintas organizaciones, entre ellas.

Rieleros de Aguascalientes.

Sultanes de Monterrey.

Leones de Yucatán.

Broncos de Reynosa.

Tuneros de San Luis Potosí.

Dorados de Chihuahua.

En la Liga Mexicana de Beisbol registró 39 victorias y 63 derrotas, cifras que forman parte de su recorrido por el profesionalismo durante casi dos décadas.

Su retiro como pelotero ocurrió en 2007, aunque posteriormente continuó ligado al deporte desde los banquillos.

Investigan asesinato del exjugador de Tomateros en Mazatlán

Tras el asesinato de Enrique Quiñones, la zona del ataque permaneció resguardada por elementos de la Secretaría de Marina y del Ejército Mexicano.

Personal de la Fiscalía realizó las diligencias correspondientes y recabó indicios para integrar la investigación y esclarecer cómo ocurrió la agresión.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde quedó bajo resguardo del Ministerio Público para los procedimientos legales de identificación y entrega a sus familiares.

Hasta la información disponible sobre el caso, no se habían dado a conocer oficialmente las identidades de los responsables ni el móvil del crimen.

La muerte de Enrique Quiñones, exlanzador de los Tomateros de Culiacán y autor del primer juego sin hit ni carrera de la franquicia, enluta al béisbol mexicano y deja el recuerdo de una trayectoria que se extendió desde 1988 hasta 2007.