Se esperan lluvias para el final del partido México vs Sudáfrica: SMN

Será un arranque mundialista húmedo debido a las condiciones meteorológicas presentes en el país. Y es que sobre el centro del país se extiende un canal de baja presión que, mezclado con el flujo de humedad proveniente del Golfo de México, generarán considerables lluvias, de moderadas a intensas, así como cielo nublado para todo el día.

Así lo estimó el meteorólogo Adrián Marín, del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), quien explicó que estas mismas condiciones se harán presentes en la Ciudad y Estado de México.

“El pronóstico particularmente para la ciudad es de una temperatura máxima entre 23 a 25 grados, con probabilidad de formación de tormentas hacia la tarde y en el transcurso de la noche. ¿Qué es lo que tenemos para el estadio? Ya podremos comenzar a observar nublados. Prácticamente toda la mañana al mediodía, y ya será hacia las 2-3 de la tarde aproximadamente que tendremos la probabilidad de precipitaciones hacia la capital del país”.

Será así que las precipitaciones se harán presentes “ya hacia el final del partido, muy probablemente ya cuando se termine”, de acuerdo con el meteorólogo Marín entrevistado por Pascal Beltrán del Río para la Primera Emisión de Imagen Radio.

Respecto al pronóstico en Guadalajara, donde esta noche jugarán Corea del Sur contra República Checa, también los aficionados terminarán mojados por las lluvias que se esperan durante la tarde y noche en esa parte del país.

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) pidió a la afición tomar precauciones ante estos cambios climáticos; y, en caso de presentarse precipitaciones fuertes o actividad eléctrica durante los traslados a los partidos, “es fundamental resguardarse al interior de las instalaciones, alejarse de estructuras metálicas o árboles”.