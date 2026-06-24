Avalan cambio para despenalizar aborto; aún deberán pagar multa de 1 mdp

MÉRIDA.— Después de enfrentar una multa cercana a un millón de pesos por incumplir una resolución judicial, el Congreso de Yucatán aprobó la reforma al Artículo 1 de la Constitución local, eliminando la disposición que protegía la vida desde el momento de la fecundación y que representaba el último obstáculo legal para la despenalización del aborto en la entidad.

Aunque en abril de 2025 el Congreso despenalizó el aborto hasta las 12 semanas de gestación, dejó intacto el Artículo 1 estatal, el cual establecía que la vida debía ser protegida desde la fecundación. Esa contradicción legal fue considerada un incumplimiento a la resolución de la Suprema Corte de Justicia Nacional.

Como consecuencia, el Juzgado Tercero de Distrito impuso una multa de 26 mil 981.30 pesos a cada uno de los 35 diputados que integran la Legislatura, así como al director jurídico del Congreso, Miguel Ceballos Quintal, lo que suma cerca de un 1 mdp. El cumplimiento de la sentencia no exime al Legislativo del pago.

De manera rápida la reforma fue aprobada ayer “sorpresivamente” por unanimidad, por lo que el texto constitucional que señalaba que “desde el momento de la fecundación” toda persona entraba bajo la protección de la ley, disposición incorporada en 2009 durante la administración estatal de Ivonne Ortega Pacheco, cambió.

La despenalización del aborto en Yucatán inició en abril de 2025, cuando el Congreso aprobó, con 23 votos a favor y 13 en contra, reformas al Código Penal que derogaron el delito de aborto voluntario durante las primeras 12 semanas de gestación. Además, el delito fue reclasificado como “aborto forzado” cuando la interrupción del embarazo se realiza sin el consentimiento de la persona gestante.

Con las reformas aprobadas, la regulación del procedimiento quedó bajo la Ley de Salud Pública del Estado, que establece la obligación de las instituciones de salud de garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo conforme a los lineamientos sanitarios vigentes.

Actualmente, nueve estados del país mantienen pendiente la despenalización del aborto: Guanajuato, Morelos, Querétaro, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora, Tlaxcala y Aguascalientes.