Una Mirada Mundial: Excélsior exhibe en Reforma joyas históricas del futbol

En medio de la celebración del Mundial 2026, Paseo de la Reforma dejó de ser sólo una vía de tránsito para convertirse en una ventana al pasado glorioso del futbol.

Bajo el título "Una Mirada Mundial", la galería abierta de esta avenida alberga una joya visual de 33 fotografías inéditas que, por primera vez en 109 años de historia, han salido de las bóvedas del Archivo Histórico de Excélsior, El Periódico de la Vida Nacional, para encontrarse con los ciudadanos.

Se retrata la pasión de los mundiales de 1970 y 1985, así como histórico papel del futbol femenil. Elizabeth Velázquez

Un trabajo de curaduría profunda

Detrás de estas imágenes hay cuatro meses de arduo trabajo de digitalización y selección entre un acervo de aproximadamente dos mil fotografías. Roberto Rodríguez Rebollo, coordinador del Archivo Histórico de Excélsior, explicó que el objetivo central fue narrar la pasión futbolística vivida desde México como país anfitrión.

Comenzamos con una selección aproximadamente de dos mil imágenes, las cuales buscan retratar los tres mundiales que se han celebrado en México y bueno, a partir de ahí buscamos narrar cómo es que la afición ha vivido estas etapas mundialistas a nivel nacional.

El segundo factor muy importante para nosotros también es la parte futbolística en donde encontramos personajes fascinantes del mundo futbolístico como Maradona, Pelé”, comentó.

La exposición no sólo recorre las glorias de los Mundiales de 1970 y 1986, con figuras como Pelé, Diego Armando Maradona y Hugo Sánchez, sino que también dedica un espacio fundamental a la historia del deporte femenino.

La muestra se montó en colaboración con la Secretaría de Cultura capitalina. Elizabeth Velázquez

De Pelé y Maradona al fútbol femenil: "Una Mirada Mundial" revive la historia futbolística en CDMX. Elizabeth Velázquez

El Mundial femenil vale la pena resaltarlo, porque justo es la segunda participación de la Selección Mexicana Femenil en un Mundial de ese rubro (...) tenemos imágenes fascinantes desde la inauguración, justamente del primer partido también en el Estadio Azteca”, añadió el coordinador.

El impacto de ver estas imágenes en gran formato no ha dejado indiferentes a los locales y visitantes. Para Verónica Montiel, espectadora de la muestra, la experiencia es un descubrimiento visual constante.

Fueron cuatro meses de curaduría y digitalización de un acervo de 2 mil imágenes. Elizabeth Velázquez

En pleno fervor de la Copa del Mundo, el Paseo de la Reforma se transformó en un museo al aire libre. Elizabeth Velázquez

Es como que sigues aprendiendo y el color me gusta que sea en blanco y negro, también está muy bonito”, relató mientras observaba la imagen de unos niños con expresiones vivaces que cautivó su atención.

Por su parte, Matilde, otra de las asistentes, señaló cómo este tipo de espacios abiertos logran conectar a las personas con la historia del país, incluso a aquellos que no se consideran aficionados expertos.

Pues ahorita que las pocas fotos que todavía estoy viendo se me ha hecho interesante ver la historia, sobre todo y bueno, lo que vengo viendo es de que es la tercera vez que somos sede, ¿no? (...) Creo que para muchos que no somos tan aficionados, como que esto nos vuelve así a conectar con lo que está pasando en este momento”, compartió Matilde.

Una invitación a preservar la historia

La exhibición, realizada en colaboración con la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, se ubica en la Galería Abierta de Paseo de la Reforma, esquina con Praga.

La exposición “Una Mirada Mundial” puede disfrutarse en el camellón de Reforma, esquina con Praga. Especial

Ante la cercanía con el Ángel de la Independencia, un punto de constantes festejos en el marco de la Copa de Futbol, Roberto Rodríguez Rebollo hizo un llamado especial a cuidar las imágenes.

Creo que sí es muy importante lanzar este llamado a que nos ayuden a cuidar mucho la muestra fotográfica”.

Por primera vez en 109 años, las imágenes salen de las bóvedas del Archivo Histórico de Excélsior. Elizabeth Velázquez

“Una Mirada Mundial” no es sólo una colección de fotografías; es un testimonio del patrimonio visual de México que invita a transeúntes y aficionados a redescubrir la historia de la máxima fiesta del futbol en un entorno cotidiano y abierto al público.