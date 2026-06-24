Quieren gobernar 30 legisladores federales; apuran separación del cargo

Un total de 30 legisladores federales solicitaron licencia para competir por las gubernaturas de 14 estados, pues ayer la Comisión Permanente aprobó la licencia de 13 legisladores, que se suman a los 17 de la semana pasada.

Fueron 27 senadores y diputados morenistas y tres del Partido Verde quienes hicieron la petición, porque sólo los estatutos de Morena exigen separarse del cargo para convertirse en coordinadores estatales de la Cuarta Transformación.

La entidad con más aspirantes es Zacatecas, con la senadora Verónica Díaz y los diputados Julia Olguín, Ulises Mejía y José Narro. Le siguen Baja California (Julieta Ramírez, Armando Ayala y Fernando Castro Trenti), Michoacán (Raúl Morón, Reina Ascencio y Ernesto Núñez), Querétaro (Beatriz Robles, Gilberto Herrera y Luis H. Fernández) y Sinaloa (Imelda Castro, Graciela Domínguez y Alfonso Ibarra).

Con dos interesados están Guerrero (Félix Salgado y Beatriz Mojica), Nayarit (Jasmine Bugarín y Pavel Jarero), Nuevo León (Waldo Fernández y Blanca Díaz), Q. Roo (Eugenio Segura y Marybel Villegas) y Tlaxcala (Raymundo Vázquez y Ana Lilia Rivera).

Individualmente figuran Nora Ruvalcaba (Aguascalientes), Gricelda Valencia (Colima), Lorenia Valles (Sonora) y Andrea Chávez (Chihuahua). Daniel Campos pidió licencia por la CDMX y perfiles como Karen Castrejón o Geovanna Bañuelos no requieren separarse.

Las aspiraciones se dan con miras a los comicios de 2027, respecto de los que la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada y reiteró su rechazo a que familiares de funcionarios o actores políticos contiendan por cargos de elección popular.

Con información de Arturo Páramo

Fiebre por 2027 desata desbandada legislativa; proceso adelantado

Comisión Permanente avala licencia de 27 morenistas y 3 del Verde para competir por candidaturas de ejecutivos locales en 14 entidades del país.

Un total de 30 legisladores federales solicitaron licencia para competir por las gubernaturas de Aguascalientes, Baja California, Colima, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas, pues ayer la Comisión Permanente aprobó la licencia de 13 legisladores federales, que se suman a los 17 de la semana pasada.

Fueron 27 senadores y diputados morenistas y sólo tres del Partido Verde quienes solicitaron licencia a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, porque sólo los estatutos de Morena exigen a sus militantes que se separen del cargo durante el proceso de elección interna para convertirse en los coordinadores estatales para la defensa de la Cuarta Transformación, que es el cargo como denominan a sus candidatos a los gobiernos estatales.

Zacatecas: el estado con mayor número de aspirantes

La entidad federativa que tiene el mayor número de legisladores federales que aspiran a gobernarla es Zacatecas, pues la senadora Verónica Díaz, cuñada del actual gobernador, David Monreal; así como la diputada federal Julia Arcelia Olguín y sus compañeros diputados federales Ulises Mejía Haro y José Narro Céspedes ya tienen sus licencias en el Congreso de la Unión.

Hay cuatro entidades más que tienen tres legisladores federales interesados en gobernarlas: Baja California, Michoacán, Querétaro y Sinaloa.

Para Baja California solicitaron licencia los senadores Julieta Ramírez y Armando Ayala, así como el diputado federal Fernando Castro Trenti.

solicitaron licencia los senadores Julieta Ramírez y Armando Ayala, así como el diputado federal Fernando Castro Trenti. Por Michoacán se anotaron los senadores morenistas Raúl Morón y Reina Celeste Ascencio, así como el diputado Ernesto Núñez, del Verde.

se anotaron los senadores morenistas Raúl Morón y Reina Celeste Ascencio, así como el diputado Ernesto Núñez, del Verde. A Querétaro van la senadora Beatriz Robles y los diputados federales Gilberto Herrera y Luis Humberto Fernández.

van la senadora Beatriz Robles y los diputados federales Gilberto Herrera y Luis Humberto Fernández. Y para Sinaloa solicitaron licencia la senadora Imelda Castro y los diputados federales Graciela Domínguez y Alfonso Ibarra.

Entidades con dos aspirantes del Congreso

También hay otras cinco entidades federativas donde hay dos legisladores federales interesados en gobernarlas: Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y Tlaxcala.

Los senadores guerrerenses Félix Salgado Macedonio y Beatriz Mojica están interesados en ganar la encuesta, que es el instrumento que define al candidato oficial.

Para Nayarit solicitaron licencia la senadora verdeecologista Jasmine Bugarín y el también senador Pavel Jarero, de Morena.

El senador Waldo Fernández, que forma parte de la bancada del Verde pero es militante de Morena, solicitó licencia para competir por el estado de Nuevo León, igual que hizo su compañera senadora morenista Blanca Díaz.

Ayer, el senador morenista Eugenio Segura y la diputada federal morenista Marybel Villegas Canché consiguieron su licencia para separarse del cargo, a fin de participar en la encuesta para la gubernatura de Quintana Roo.

Más licencias aprobadas por la Comisión Permanente

También ayer, el pleno de la Comisión Permanente autorizó las licencias de los morenistas Raymundo Vázquez, diputado federal, y la senadora Ana Lilia Rivera, expresidenta del Senado de la República.

Nora Ruvalcaba, quien en el pasado proceso electoral a la gubernatura perdió frente a la panista María Teresa Jiménez, ahora solicitó licencia para volver a participar en el proceso electoral para el gobierno de Aguascalientes.

La diputada federal morenista Gricelda Valencia lo hizo para Colima y la senadora Lorenia Valles Samperio lo hizo para la gubernatura de Sonora. Andrea Chávez lo hizo por Chihuahua.

Karen Castrejón, del Verde y Geovana Bañuelos del PT también se inscribieron al proceso del a 4T sin pedir licencia.

El diputado federal por el distrito sexto en la alcaldía Magdalena Contreras, Daniel Campos Plancarte, también solicitó licencia.