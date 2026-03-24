Es ‘lamentable’ que se limite el trabajo de las ONG: Amnistía Internacional

Con la revocación de permisos para que 113 organizaciones de la sociedad civil queden impedidas de recibir donativos deducibles de impuestos, medida ordenada por el sistema de Administración Tributaria (SAT), se merman las operaciones de las instituciones y la atención a las víctimas.

De acuerdo con Amnistía Internacional, esta medida sería denominada como “ley anti ONG” y que en muchos países del mundo están implementando para disminuir la fuerza de estos organismos, hecho explicado en su más reciente reporte “Rompiendo el Tejido Social”, detalló la maestra Adriana Sánchez Gómez, subdirectora de Programas de Amnistía Internacional México.

En entrevista con Ivonne Melgar para la Primera Emisión de Imagen Radio, la maestra detalló que la medida del SAT es “muy decepcionante” ya que se trata de una “limitación del espacio cívico en el que las organizaciones de la sociedad civil nos movemos para acompañar víctimas”.

“Son acciones muy concretas que tienen la manera de controlar y disminuir la capacidad operativa que tenemos como sociedad civil porque, en el caso específico de las acciones contundentes que tiene el SAT frente a la sociedad civil, son acciones legislativas, fiscales y administrativas. Nos obliga a comenzar a dirigir nuestros esfuerzos financieros hacia áreas administrativas mucho más robustas y reducir el impacto económico en el terreno, para trabajar con las víctimas”.

En un esfuerzo para colaborar con las autoridades, la subdirectora detalló que Amnistía Internacional se encuentra a favor de transparentar sus procesos fiscales; sin embargo, “cada vez es más complicado rendir cuentas al sistema porque, al final, nos pone trabas para el proceso”.

Esta medida, de acuerdo con Sánchez Gómez, no es un fenómeno exclusivo de México ya que se tienen detectados diversos países que han hecho ajustes legislativos que impactan directamente contra las organizaciones de la sociedad civil y en su defensa por los derechos humanos.

“Tienen tres mecanismos de impacto en lo general. Uno, es la asfixia financiera, que no tengamos acceso a los recursos; el segundo, es el control excesivo, es como un permiso para existir. Y un tercero que evaluamos es el temor, generar temor en la sociedad civil de que no puede operar, que no tiene capacidad. Son tres mecanismos que se reproducen en distintas legislaciones en diversas partes de Latinoamérica”.

La maestra Sánchez detalla que estas llamadas “leyes anti ONG” es un fenómeno global que inició en Hungría, “en este momento nosotros hacemos este análisis de la región Latinoamérica, pero al final son proceso que podemos observar en cualquier otro país que no está cómodo con la crítica que hacemos como sociedad civil”.