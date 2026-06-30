Profepa asegura 10 guacamayas y 9 loros en rancho de Cunduacán

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró de manera precautoria 19 ejemplares de psitácidos, entre guacamayas y loros de especies protegidas, durante un operativo realizado en una ranchería del municipio de Centro, Tabasco.

El organismo informó que la acción forma parte de las labores permanentes para combatir el tráfico y el aprovechamiento ilegal de vida silvestre, mediante operativos de vigilancia realizados en comunidades de los municipios de Centro y Cunduacán.

Durante una visita de inspección en una ranchería del municipio de Centro, personal de la Profepa localizó una jaula con 19 ejemplares de psitácidos, distribuidos de la siguiente manera.

10 guacamayas rojas ( Ara macao ).

Un loro cabeza azul ( Amazona farinosa ).

Cuatro loros cabeza amarilla ( Amazona oratrix ).

Cuatro loros cachetes amarillos ( Amazona autumnalis ).

La dependencia indicó que, al momento de la inspección, las aves se encontraban aparentemente en buenas condiciones de salud; sin embargo, la persona inspeccionada no presentó la documentación que acreditara su legal procedencia, por lo que se determinó el aseguramiento precautorio de los ejemplares.

Posesión ilegal puede castigarse hasta con 9 años de prisión

La Profepa recordó que el artículo 123 de la Ley General de Vida Silvestre y su Reglamento consideran una infracción poseer ejemplares de vida silvestre fuera de su hábitat natural sin acreditar su procedencia legal.

Asimismo, señaló que el artículo 420 del Código Penal Federal establece penas de uno a nueve años de prisión para quien posea, capture o acopie ejemplares de especies endémicas, amenazadas, en peligro de extinción, sujetas a protección especial o reguladas por tratados internacionales suscritos por México.

Especies en riesgo de extinción

La dependencia precisó que la guacamaya roja, el loro cabeza amarilla y el loro cabeza azul están incluidos en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, dentro de la categoría En Peligro de Extinción.

Añadió que el loro cachetes amarillos se encuentra listado en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

La Profepa no informó sobre personas detenidas durante el operativo; no obstante, indicó que continuará con el procedimiento administrativo correspondiente y reiteró que mantendrá las acciones de vigilancia para combatir el tráfico ilegal de vida silvestre y proteger las especies en riesgo.