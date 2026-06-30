Defensa envía mil elementos del Ejército a Sinaloa; 100 son fusileros paracaidistas

Un contingente de mil elementos del Ejército Mexicano, entre los que destacan 100 integrantes del Grupo de Fusileros Paracaidistas, fueron enviados este martes al estado de Sinaloa, en apoyo a los trabajos que realiza la Novena Zona Militar en coordinación con autoridades de los tres niveles de gobierno en esa entidad.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el personal inició el despliegue vía aérea y terrestre, desde diferentes puntos del país, en una aeronave Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional y vehículos de transporte de personal.

El traslado se decidió en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y como parte de las acciones permanentes para contribuir a la construcción de la paz y el fortalecimiento de la seguridad en el estado de Sinaloa.

El traslado se decidió en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y como parte de las acciones permanentes para contribuir a la construcción de la paz. Cortesía

A partir de las 8:50 de este martes comenzó el traslado de los mil elementos, que se suman al reciente despliegue de 90 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, el pasado 26 de junio de 2026.

La Defensa indicó que el personal desplazado tendrá como misión realizar patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias, actuando en estricto apego al marco jurídico vigente, particularmente a lo establecido en la Ley Nacional Sobre el uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.

Agregó que se mantendrá el trabajo para la desarticulación de las organizaciones delictivas y la detención de generadores de violencia en el estado de Sinaloa, a través de acciones y operaciones precisas que permitan generar un ambiente de paz y seguridad en beneficio de la población sinaloense.