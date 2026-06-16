Enroque en gabinete presidencial, Torres va a Nafin y Bancomext

Carlos Torres anunció que dejó el cargo como coordinador nacional de los programas del Bienestar, para ocupar ahora la titularidad de Nacional Financiera (Nafin) y del Banco de Comercio Exterior (Bancomext).

“Concluyo una etapa en la Oficina de la Presidencia de la República, donde tuve la oportunidad de contribuir a los proyectos prioritarios de nuestro país. Hoy inicio un nuevo encargo al frente de @NafinOficial y @bancomext, con el compromiso de seguir trabajando por el desarrollo de México y el bienestar del pueblo. Agradezco a la presidenta @Claudiashein la confianza y el privilegio de servir a nuestra gente”, expuso el propio Torres en sus cuentas de redes sociales.

Tanto Nafin como Bancomext eran dirigido por Roberto Lazzeri, quien fue nombrado recientemente como embajador de México en Estados Unidos.

Durante la gestión de Torres al frente de los programas del Bienestar, éstos crecieron hasta alcanzar un monto de un billón de pesos, y ser considerados el programa más extenso y con mayores recursos en su tipo en la historia de México.

Torres se desempeñó como subsecretario del Bienestar desde la gestión de Andrés Manuel López Obrador, donde ya coordinaba la entrega de los programas sociales.

Fue de los funcionarios que continuaron en su cargo en la transición entrega ambas administraciones.