Enrique Inzunza reaparece por videoconferencia en el Senado tras 57 días de ausencia

Luego de 57 días de ausencia legislativa, el senador por Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, se conectó por internet para participar vía remota en una sesión de la Comisión de Justicia del Senado, que preside el senador Javier Corral Jurado.

Inzunza Cázarez, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, se ha negado a solicitar licencia a su cargo como senador de la República ante el temor de perder el fuero y, con ello, eventualmente ser detenido.

La investigación de Estados Unidos indica que, presuntamente, Inzunza y Enrique Díaz, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, ayudaron a colocar a funcionarios corruptos para proteger las operaciones de Los Chapitos. A cambio de ello, habrían recibido ayuda para conservar el poder.

Paradójicamente, aunque se le acusa de tener vínculos con Los Chapitos del Cártel de Sinaloa, el senador nacido en Badiraguato participó en la aprobación de la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante.

El 26 de mayo compareció ante la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Sinaloa, luego de la solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos en su contra, y también fue visto en un restaurante de Mazatlán junto al senador Javier Corral.

Enrique Inzunza, quien no ha sido visto físicamente en el Senado, apareció en las pantallas luego de distintos cuestionamientos de la oposición, que lo acusa, además, de cobrar sin trabajar desde el 29 de abril pasado.

Aunque forma parte de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Enrique Inzunza ha evitado acudir al recinto parlamentario durante el periodo de receso, bajo el argumento de que no se prestará a un “show mediático”.