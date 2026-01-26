Enfrentamiento armado deja dos abatidos en Montemorelos

Durante la madrugada de este lunes, un enfrentamiento armado entre presuntos criminales y fuerzas de seguridad dejó dos hombres abatidos en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, como resultado de un operativo de patrullaje preventivo sobre la Carretera Nacional.

Los hechos se registraron a la altura del kilómetro 178, cuando elementos policiales detectaron dos camionetas sospechosas que circulaban en la zona. Al percatarse de la presencia oficial, los ocupantes intentaron huir, lo que derivó en una persecución y un intercambio de disparos.

Tras el enfrentamiento, dos agresores fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. En el lugar, las autoridades lograron el aseguramiento de evidencia clave.

Dos armas de fuego

Una camioneta tipo pick-up

Cargadores y cartuchos útiles

Equipo táctico

La zona fue acordonada por corporaciones federales y estatales, permitiendo a peritos realizar las diligencias correspondientes e integrar la carpeta de investigación por los hechos violentos ocurridos en Montemorelos.

Segundo enfrentamiento en Santiago

En un hecho distinto, pero dentro del mismo contexto de operativos contra el crimen organizado en Nuevo León, un enfrentamiento armado ocurrido el pasado 23 de diciembre en el municipio de Santiago dejó dos presuntos delincuentes abatidos, un agente ministerial herido y dos personas detenidas.

El incidente se registró en la zona de Los Cavazos, cuando elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones acudieron a atender un reporte de personas armadas en una quinta. Al arribar al sitio, los agentes fueron recibidos a balazos, detonando un enfrentamiento de alta intensidad durante la madrugada.

Entre los fallecidos destaca Zeferino Peña Cuéllar, alias “Don Zefe”, identificado por autoridades como fundador de un grupo criminal de origen tamaulipeco y pieza clave del narcotráfico regional desde 2001.

El segundo abatido fue identificado como David Calderón, quien presuntamente contaba con formación militar, lo que refuerza la hipótesis de estructuras delictivas con entrenamiento especializado operando en la zona.

Agente herido se reporta estable; continúan investigaciones

Tras repeler la agresión, las autoridades aseguraron armamento y narcóticos, mientras que el agente ministerial lesionado fue trasladado a un hospital en Monterrey, donde se reporta estable.

El operativo contó con el respaldo de Fuerza Civil y concluyó con un cateo en el inmueble, con el objetivo de fortalecer las líneas de investigación y establecer posibles vínculos con recientes hechos violentos en el estado.

Los enfrentamientos registrados en Montemorelos y Santiago se inscriben en una estrategia de contención del crimen organizado impulsada por autoridades estatales y federales, en una región considerada clave por su conectividad carretera y cercanía metropolitana.

