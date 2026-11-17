Uno de los problemas de salud pública más serios que enfrentamos es la persistencia de enfermedades prevenibles.

Los boletines epidemiológicos de la Secretaría de Salud permiten seguir cuatro alertas entre 2022 y 2026. Cada registro remite a una persona y a un entorno familiar que debe enfrentar costos, cuidados e incertidumbre.

En ese sentido, la magnitud del problema obliga a evaluar la suficiencia de los servicios y la oportunidad de su respuesta.

Sarampión

La enfermedad febril exantemática, utilizada para vigilar casos probables de sarampión y rubéola, registró en los citados boletines un total de 2 mil 532 casos en 2022; en 2023 pasaron a 3 mil 433, y en 2025 a 15 mil 770.

Asimismo, hasta la semana 43 de 2026 la suma es de 30 mil 724: un incremento interanual de 147.7%. Es importante decir que, considerando todo el periodo, el total nacional es de 54 mil 667 notificaciones.

En el registro de este padecimiento, Chihuahua encabeza la lista nacional con 6 mil 440 casos acumulados entre 2022 y 2026; le siguen Jalisco, con 2 mil 315, y Guanajuato, con 2 mil 207. Hasta la semana epidemiológica 43 de este año, Jalisco concentró 10 mil 781 casos, seguido por la Ciudad de México, con 2 mil 958 registros, y Chiapas, con 2 mil 763 casos confirmados.

Tos ferina: repunte que exige atención

Por su parte, el número de casos del síndrome coqueluchoide, el cual normalmente se asocia a la tos ferina y la rubéola, pasó de mil 21 notificaciones en 2022 a mil 360 en 2023, mil 726 en 2024 y 5 mil 271 en 2025. En 2026 registra mil 176, una disminución de 76.2% frente al corte anterior. El acumulado observado es de 10 mil 554. Guanajuato concentra mil 71 casos en 2022–2025; Ciudad de México 724, y Chihuahua 684.

Por otro lado, la Secretaría de Salud tiene un registro de casos de tos ferina confirmada. Al respecto, registró 41 casos en 2022; 155 en 2023; 443 en 2024; en 2025, un récord de mil 582 casos, mientras que en 2026 se han contabilizado de manera preliminar 203 casos.

Tuberculosis: carga persistente

Al sumar tuberculosis respiratoria, meníngea y otras formas, los registros muestran un aumento de 23 mil 975 en 2022 a 25 mil 406 en 2023; en 2024 la cifra creció a 26 mil 27 y en 2025 a 26 mil 283 casos en todo el país.

Es relevante subrayar que, hasta la semana 43 de 2026, se notifican de manera preliminar 20 mil 799 casos. Entre las entidades federativas, Baja California registra el número más alto, con 9 mil 790 casos acumulados en el periodo, seguido por Veracruz, con 9 mil 526, y Nuevo León, con 7 mil 804 infecciones.

Influenza

La influenza presenta una trayectoria fluctuante en el periodo: 11 mil 269 casos en todo el país en 2022; descendió a 7 mil 845 en 2023; pasó a 11 mil 398 en 2024 y tuvo un nuevo incremento a 14 mil 194 en 2025.

En 2026, hasta la semana 43, acumula una cifra preliminar de 7 mil 615 personas reportadas con la enfermedad. En suma, el acumulado nacional entre 2022 y 2025 llega a 52 mil 321.

Destaca la Ciudad de México, la cual encabeza el periodo con 7 mil 270 casos acumulados; en segundo lugar está Nuevo León, con 4 mil 362 y Querétaro, con 3 mil 711.

Ante la temporada invernal que se aproxima, estos datos son un signo de alerta para el Sector Salud.