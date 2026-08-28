Ocho décadas de crecimiento llevan a empresa jalisciense a nuevos mercados

Ocho décadas después de su fundación en Guadalajara, Pinturas PRISA busca ampliar su presencia en México y fortalecer su participación en mercados internacionales, con una operación que actualmente incluye cinco plantas productivas, cerca de mil colaboradores, más de 2 mil 500 productos y una red comercial de alrededor de 400 tiendas.

La empresa de origen jalisciense tiene presencia en todo el país mediante atención directa, distribuidores, concesionarios y puntos de venta. Como parte de su estrategia de crecimiento, ha comenzado a reforzar particularmente su operación en el sur de México, donde históricamente había mantenido una participación más limitada.

“Hoy estamos en un programa de expansión a nivel nacional, particularmente en lugares como el sur de México, donde teníamos una presencia más limitada. Ya contamos con un equipo y estamos empezando a trabajar directamente con muchos clientes. La idea es seguir creciendo, no solamente a nivel nacional, sino también internacionalmente”, señaló Juan Carlos Caballero, CEO de la empresa.

La compañía cuenta con cinco plantas, cada una enfocada en distintas necesidades y segmentos, y un portafolio de más de 2 mil 500 productos. Su oferta abarca recubrimientos industriales y sistemas anticorrosivos, pinturas arquitectónicas, impermeabilizantes, esmaltes, productos para tráfico, recubrimientos automotrices, sistemas para madera y superficies deportivas, así como recubrimientos de grado alimenticio.

Excélsior

Una parte de su desarrollo se ha basado en el conocimiento técnico generado para industrias de alta exigencia y su aplicación en productos destinados también a hogares, comercios, proyectos de construcción y otros espacios.

Presencia fuera de México

El crecimiento de la compañía también se ha extendido fuera del país. Actualmente, sus productos llegan a mercados como Estados Unidos, Canadá, China, Japón y Venezuela, además de distintos países de Latinoamérica.

La internacionalización representa para la empresa una oportunidad para colocar productos desarrollados en México en mercados que demandan estándares de calidad y especialización.

“Tenemos productos de muy alta calidad que hoy enviamos a diferentes partes del mundo. Buscamos que, cuando nuestro producto llegue a otro país, sea reconocido como un producto de primer nivel. Ese es uno de nuestros objetivos: seguir creciendo tanto nacional como internacionalmente”, agregó Caballero.

La estrategia contempla continuar fortaleciendo la atención directa a clientes, ampliar la cobertura comercial y aprovechar la capacidad técnica y productiva de la empresa para ingresar y consolidarse en nuevos mercados.

Una trayectoria de 80 años

PRISA fue fundada en Guadalajara en 1946 por René Agustín Rivial Gauthier. A ocho décadas de su creación, la empresa ha evolucionado de un proyecto familiar a una organización dedicada al desarrollo, manufactura, calidad, asesoría técnica, logística y distribución de pinturas y recubrimientos.

En 2024, la compañía puso en operación la planta ALFA, como parte del fortalecimiento de su infraestructura productiva. Sus cinco plantas forman actualmente la plataforma desde la que atiende distintos segmentos del mercado nacional e internacional.

Como parte de la conmemoración por sus 80 años, la empresa realizará un reconocimiento a René Rivial León y Lupita Vergara de Rivial, a quienes considera figuras relevantes en distintas etapas de su historia.

Rivial León, nacido en Guadalajara en 1932, ha participado durante décadas en la actividad empresarial y en organismos e instituciones de Jalisco. Encabezó la Cámara de Comercio de Guadalajara durante 1993 y 1994 y formó parte de organismos como CAREINTRA y el Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco.

También participó en iniciativas relacionadas con Expo Guadalajara y el Consejo Regulador del Tequila. Durante su etapa al frente de la Cámara de Comercio de Guadalajara intervino en el impulso del Encuentro Internacional del Mariachi y la Charrería, cuya primera edición se realizó en 1994.

Su actividad también se ha extendido a instituciones culturales, educativas, ambientales y sociales de Jalisco, entre ellas el Zoológico Guadalajara, el Colegio Franco Mexicano, la Alianza Francesa de Guadalajara y el Instituto Cultural Ignacio Dávila Garibi.

En 2022, el Gobierno de Jalisco creó el Reconocimiento “René Justin Rivial León” a la Trayectoria Empresarial de Jalisco, del cual fue el primer homenajeado. La distinción reconoce a empresarias y empresarios cuya trayectoria representa liderazgo, ética, responsabilidad social y contribución al desarrollo de la entidad.

Una nueva etapa de crecimiento

Para PRISA, el aniversario representa también una nueva etapa enfocada en ampliar su operación en México y consolidar su presencia internacional.

La empresa busca acercarse a nuevos clientes, particularmente en regiones donde ha tenido menor participación, al tiempo que desarrolla oportunidades en otros países a partir de su capacidad técnica y productiva.

Así, los 80 años de trayectoria marcan un punto de continuidad para una compañía de origen jalisciense que mantiene su apuesta por el crecimiento dentro y fuera de México.