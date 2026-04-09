Empresa coreana invertirá mil mdp en NL, anuncia Samuel García

Monterrey, Nuevo León.- El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció que la empresa Hyundai Mobis, instalada en el ayuntamiento de Pesquería contempla una inversión de mil millones de pesos para su expansión.

De visita por Corea, el jefe del ejecutivo estatal informó de esta inversión que dijo se reflejarán en 250 nuevos empleos para el estado.

"Hoy nos conforman que se siguen expandiendo, al menos este verano van a invertir otros 50 millones de dólares en tecnología en tema de autos autónomos y en chips", informó García, quien en su segundo día de trabajo por ese país surcoreano estuvo en las oficinas de Hyundai Mobis.

Destacó que continuamente ha estado platicando con las empresas y casi a diario ha estado asegurando inversiones.

La compañía coreana con presencia en el ayuntamiento de Pesquería, inició operaciones con una inversión de 430 millones de dólares y para 2025 registró una inversión acumulada de 695 millones de dólares en la entidad.

Actualmente, fabrica módulos automotrices, sistemas de chasis y seguridad, fascias, sistema de frenos, airbags, lámparas delanteras y traseras, además de componentes electrónicos y sistemas de baterías, como parte de su estrategia de electrificación.

El gobierno de Nuevo León afirmó que al cierre del año pasado, la empresa generó más de 4 mil empleos entre operarios y personal administrativo, consolidándose como uno de los proveedores estratégicos del clúster automotriz en Nuevo León.

Añadió que como proyecto potencial, la compañía contempla continuar su expansión.