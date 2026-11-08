Apuntan a paro 5 mil trabajadores del INE; golpearía A módulos de atención de ciudadana

Cerca de 5 mil trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del INE rechazaron la propuesta de “trabajar bajo protesta”, como se los solicitó la presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz García, y confirmaron que irán mañana a paro nacional de actividades para denunciar su precaria situación laboral.

Los empleados, encargados de tomar huellas dactilares, fotografías y realizar los trámites para expedir la credencial para votar exigen mejoras salariales y condiciones dignas en los más de 8 mil módulos del país.

Tras una reunión con autoridades electorales, el trabajador Edgar Fernández informó en un videomensaje que el Consejo General se comprometió a no tomar represalias ni amedrentar al personal que decida manifestarse. Explicó además que rechazó comprometerse a suspender el paro.

Entre sus principales demandas solicitan elevar su salario mensual de 9 mil a 19 mil 164 pesos (dos salarios mínimos), aumentos anuales conforme a la inflación, jornadas de ocho horas de cinco días a la semana, la eliminación de labores extraordinarias en fines de semana y contratos formales con prestaciones de ley para quienes cobran por honorarios.

También exigen tomar vacaciones navideñas, disponer de media hora diaria para comer, ya que actualmente les otorgan sólo 12 minutos, renovación de equipo tecnológico y viáticos para traslados.

Para financiar estas mejoras, propusieron restituir los recortes por 6 mil millones de pesos impulsados por la Cámara de Diputados para el próximo año.

Aunque el INE ofreció continuar el diálogo y revisar las distintas áreas de operación, no evitó la suspensión que afectará la atención de miles de ciudadanos en todo el país.

Emplazan paro 5 mil trabajadores del INE

Cerca de 5 mil trabajadores de los Módulos de Atención Ciudadana del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazaron “trabajar bajo protesta”, como se los solicitó la presidenta provisional del organismo, Blanca Cruz García, y confirmaron que irán a paro nacional de actividades mañana lunes 9 de noviembre.

Los empleados, encargados de tomar las huellas dactilares y las fotografías y de realizar los trámites en general para que cualquier ciudadano pueda tener su credencial para votar, denunciaron su precaria situación laboral.

A través de un videomensaje a sus compañeros, Edgar Fernández, uno de los representantes de los trabajadores del INE, informó que el Consejo General del instituto se comprometió a no realizar represalias en caso de que se lleve a cabo el paro nacional.

Edgar Fernández, uno de los representantes de los trabajadores del INE. Especial

No va a haber personal amedrentado. Si ustedes deciden manifestarse, no tienen por qué recibir ninguna represalia, eso viene directamente de la licenciada presidenta Blanca Cruz. No se le va a reprimir a nadie”, dijo en un videomensaje que envió a sus compañeros.

“Se me ha pedido también que lo sensibilice a ustedes para trabajar bajo protesta. Sin embargo, yo no me puedo comprometer algo así. Yo no me puedo comprometer a que no se lleve a cabo el paro, sobre todo porque ya está en medios nacionales”.

Fernández y otros representantes sostuvieron una reunión con autoridades del organismo electoral para exigir mejoras salariales y condiciones laborales dignas en los módulos de todo el país.

Los empleados propusieron que el primer recorte al gasto del instituto, por 5 mil millones de pesos, y el segundo, por mil millones más para 2027, hechos por comisiones de la Cámara de Diputados, sean restituidos para destinarlos a mejoras laborales.

Y quiero que también tengamos paciencia, porque Roma no se construyó en un día. Hoy llegamos lejos, pero podemos seguir construyendo y podemos seguir supervisando a nuestras autoridades para que nos den el salario que merecemos”, señaló el representante.

Los trabajadores solicitan que su salario mensual aumente de 9 mil a 19 mil 164 pesos, es decir, el equivalente a dos salarios mínimos, además de que se establezcan incrementos anuales conforme a la inflación.

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También demandan jornadas de ocho horas diarias y de cinco días a la semana, y no de seis como ocurre actualmente, así como la eliminación de las actividades extraordinarias durante los fines de semana.

Exigen, además, contratos formales con todas las prestaciones de ley, debido a que algunos trabajadores laboran bajo el esquema de honorarios, sin las mismas condiciones que otros empleados del instituto.

Piden también poder tomar vacaciones en la temporada navideña y contar con media hora al día para comer, pues en algunos casos sólo les otorgan 12 minutos para consumir sus alimentos.

Piden renovar los equipos tecnológicos y operativos de los módulos y mejores condiciones, con viáticos y cobertura de gastos, para quienes deben trasladarse fuera de sus áreas de trabajo.

El INE no alcanzó a evitar el paro, pero ofreció continuar con el diálogo y analizar las demandas laborales. En un posicionamiento, informó que ha emprendido, de manera colegiada, una revisión integral de sus distintas áreas, con el propósito de identificar necesidades, atender pendientes y fortalecer la operación de los módulos.

Cuartoscuro

Como parte de este proceso, estamos retomando el diálogo con quienes integran esta institución, con plena disposición para escuchar sus planteamientos, conocer sus preocupaciones y construir alternativas de solución a todas sus inquietudes”, señaló.

El organismo autónomo reconoció la legitimidad de las preocupaciones de los trabajadores y la importancia de atenderlas con seriedad y responsabilidad.

“El trabajo que realizan diariamente es fundamental para el cumplimiento de las atribuciones del INE. Su profesionalismo y compromiso permiten brindar atención directa a millones de ciudadanas y ciudadanos y garantizar el ejercicio de derechos esenciales para nuestra democracia”, sostuvo.

“Por ello, queremos informarles que estamos trabajando en el análisis y valoración de distintas alternativas para mejorar sus condiciones laborales, considerando las necesidades identificadas y las posibilidades institucionales y presupuestales”, añadió el INE.

El INE puntualizó que existe una voluntad clara de avanzar hacia mejores condiciones laborales, mediante medidas viables, responsables y sostenibles.

El paro nacional de este lunes podría afectar los trámites para obtener la credencial para votar, así como la atención a miles de ciudadanos en todo el país.