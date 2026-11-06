Blanca Cruz podría quedarse en presidencia provisional del INE indefinidamente

En Cámara de Diputados se abrió la posibilidad de que la actual presidencia provisional del Instituto Nacional Electoral (INE), que recae en la consejera Blanca Cruz García, continúe por tiempo indefinido.

Así lo reconoció el líder de la mayoría, Ricardo Monreal Ávila, al admitir que se trata de un escenario posible, ante una falta de acuerdo de Morena con la oposición en la convocatoria, la integración del comité evaluador y el nombramiento de la sustituta de Guadalupe Taddei.

“¿Habrá una presidenta del INE en este periodo ordinario o no habrá?”, le preguntaron al también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), cuando sólo le restan cuatro semanas de trabajo a los diputados.

“No lo sé, no lo sé”, respondió.

El diputado Monreal argumentó que de nada serviría designar una consejera presidenta solo con el voto de su partido y aliados, porque estaría cuestionada de origen por el resto de las fuerzas políticas.

En conferencia de prensa, sostuvo que su intención es concretar el nombramiento antes del 10 de diciembre, fecha en que concluirán las actividades del actual periodo ordinario del Congreso.

Pero agregó que eso depende de si logra convencer a PAN, PRI y MC, de que “vayamos todos juntos; si no los convenzo, no va a ser conveniente que nombre a una persona que por mayoría elijamos, porque nacerá cuestionada y no le servirá al órgano electoral”.

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—Entonces, si no hay consenso, ¿podría no haber nombramiento de próxima presidenta? —se le cuestionó.

—Si no hay consenso, va a ser difícil que nombremos a alguien —adelantó.

—¿Se abre esa posibilidad? —se le inquirió.

—Sí, se abre esa posibilidad. Siempre son posibilidades —dijo el exgobernador de Zacatecas.

Y aunque dijo que apoya la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum, de investigar lo sucedido con licitaciones y compras en el árbitro electoral desde dos décadas atrás, el coordinador de los diputados de Morena también reconoció que se creó más polémica.

Esto ha venido todavía a contaminar y a generar mayor polémica en lo que estamos haciendo”, en referencia a lo que sucede ahora entre los coordinadores de las seis bancadas.

Entonces se le preguntó si existía la posibilidad de qué se amplíe la presidencia provisional de la consejera Blanca Cruz García.

No lo sé, es que mientras no se nombre, es natural, mientras no se nombre y no se concluya el proceso de selección o de elección de la Cámara de Diputados para la presidenta sustituta, ella sigue en funciones”, definió.

Sostuvo el diputado Monreal que los 10 consejeros siguen trabajando.

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“No hay ningún problema de que el órgano electoral continúe haciendo las labores y trabajos para la organización electoral”, remarcó.

Si bien el morenista insistió en que él está buscando el consenso, recordó que ya la bancada del PRI, que lidera Rubén Moreira, adelantó que no participará en el proceso. Y anunció que, en el caso de las condiciones establecidas por el jefe de los panistas, José Elías Lixa, éstas son analizadas ahora por los diputados Dolores Padierna y Sergio Gutiérrez Luna.