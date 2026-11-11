¿Revienta la burbuja? Segunda llamada

CAPÍTULO 14

El desplome bursátil del 5 de noviembre no demuestra que la burbuja de la inteligencia artificial haya estallado. Pero revela la fragilidad de una economía mundial cada vez más dependiente de su propia expansión. México participa intensamente en el auge, captura poco de su valor y podría pagar un precio elevado si la euforia termina.

Hace unas semanas me pregunté en estas páginas si la burbuja de la inteligencia artificial reventaría. El jueves 5 de noviembre, Wall Street ofreció una primera respuesta, aunque aún inconclusa. El Dow Jones perdió 1,833 puntos, el Nasdaq cayó 5.5% y entró en territorio de corrección, al acumular una pérdida superior a 10% desde su máximo reciente. Las 100 mayores empresas no financieras del Nasdaq perdieron alrededor de 2.3 billones de dólares en valor bursátil. El índice de semiconductores se desplomó 12.2 por ciento. La perspectiva de un año revela una paradoja. Pese al desplome, el Dow todavía supera en 8.9% su nivel de noviembre de 2025, el Nasdaq apenas mantiene una ganancia de 3.5% y los semiconductores acumulan un avance cercano a 25%. La velocidad a la que se destruye el valor financiero contrasta con los largos plazos necesarios para recuperar las gigantescas inversiones en infraestructura de IA.

A las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en IA se sumaron la toma de utilidades por parte de los grandes fondos, las ventas masivas de los inversionistas y el triunfo del Partido Demócrata en las elecciones intermedias estadunidenses. El nuevo control demócrata del Congreso despertó temores sobre mayores restricciones para los centros de datos.

¿Se trata del estallido? Todavía no lo sabemos. Una corrección bursátil no equivale a un colapso financiero, pero cuando tantos activos dependen de las mismas expectativas, una caída puede revelar vulnerabilidades ocultas durante el ascenso.

LOS CUATRO SÍNTOMAS

En un ensayo publicado en Foreign Affairs, el inversionista Ruchir Sharma propone identificar las grandes burbujas mediante cuatro señales: el activo favorecido termina sobrevaluado, sobreposeído, sobreinvertido y sobreendeudado. La IA presenta síntomas de las cuatro.

—Sobrevaluación. Las acciones tecnológicas estadunidenses multiplicaron su valor real por aproximadamente diez en quince años, una trayectoria característica de grandes burbujas históricas.

—Sobreposesión. Más de 30% de la riqueza de los hogares estadunidenses está invertida en acciones, por encima del máximo alcanzado durante la burbuja de las puntocom. La concentración convierte el éxito de unos pocos en la vulnerabilidad de muchos.

—Sobreinversión. La inversión tecnológica en plantas y equipo equivale ya a 6.3% del PIB estadunidense, más que en el punto más alto de la burbuja de internet, cuando alcanzó 6.0%. La inversión se justifica por una demanda futura cuya magnitud y rentabilidad aún deben comprobarse.

—Sobreendeudamiento. Aunque las grandes tecnológicas generan utilidades enormes, una parte creciente de la expansión del ecosistema depende de préstamos, de crédito privado y de compromisos financieros a largo plazo.

Preocupa especialmente el financiamiento circular. Grandes proveedores de nube invierten miles de millones en laboratorios de IA que, a su vez, devuelven parte de ese capital contratando capacidad de cómputo con sus propios financiadores. No son operaciones ficticias, pero pueden amplificar los ingresos registrados y ocultar cuánta demanda es realmente independiente.

El Fondo Monetario Internacional advirtió en octubre sobre estas estructuras. En 14 operaciones examinadas, identificó aproximadamente 300 mil millones de dólares en inversión accionaria, 650 mil millones en deuda y compromisos de ingresos futuros por 1.4 billones de dólares.

¿Cuánto de la demanda actual responde a necesidades económicas sostenibles y cuánto depende de que continúe entrando capital al mismo circuito?

LOS ARGUMENTOS DEL OTRO LADO

A diferencia de muchas empresas de internet en 2000, los grandes protagonistas actuales cuentan con negocios rentables, enormes reservas financieras y clientes reales. Y sus beneficios ya son tangibles. AlphaFold predijo la estructura de cientos de millones de proteínas y mereció el Premio Nobel de Química; la IA ya mejora los pronósticos meteorológicos y acelera la programación, el diagnóstico y el descubrimiento de fármacos.

Sin embargo, una tecnología revolucionaria no garantiza una inversión rentable. Cisco y Oracle eran empresas reales y exitosas durante la burbuja de las puntocom. Eso no impidió que sus acciones sufrieran pérdidas enormes cuando las expectativas superaron los resultados.

Hay que distinguir tres preguntas. ¿Es transformadora la inteligencia artificial? Probablemente sí. ¿Generará grandes beneficios económicos? También es probable. ¿Los capturarán las empresas que hoy reciben las valuaciones más altas? Eso sigue sin demostrarse.

Una revolución tecnológica puede triunfar mientras muchos de sus inversionistas fracasan.

LA PRUEBA DE FUEGO

La próxima salida a bolsa de Anthropic será una prueba decisiva. Su prospecto revela que cinco clientes concentran alrededor de 25% de sus ingresos, y un análisis independiente de YipitData estima que, en su muestra, apenas 1% de los clientes empresariales representa casi la mitad del gasto, el doble de la proporción de hace un año. La empresa ya registró utilidades operativas en el segundo trimestre y retiene a la mayoría de sus clientes. Pero muchos contratos permiten reducir el consumo o cancelarlo con poco preaviso, mientras que sus compromisos de cómputo, superiores a 475 mil millones de dólares, deberán pagarse en cualquier caso. ¿Estamos ante una demanda masiva y duradera o ante una expansión extraordinaria, todavía concentrada en unos cuantos grandes compradores?

Según Data Center Watch, durante el primer trimestre de 2026 la oposición local bloqueó o retrasó al menos 75 proyectos estadunidenses, valorados en aproximadamente 130 mil millones de dólares.

MÉXICO, BENEFICIARIO VULNERABLE

Esto no concierne sólo a Wall Street. México se ha convertido en un componente importante de la infraestructura física de la IA. Según S&P Global, durante el primer semestre de 2026 exportó 82 mil 900 millones de dólares en servidores, con Estados Unidos como principal destino. En los 12 meses terminados en junio, las exportaciones de estos equipos crecieron 172 por ciento.

Buena parte de la producción consiste en el ensamblaje de componentes importados. Algunas estimaciones sitúan el contenido nacional de determinados servidores entre 3% y siete por ciento. El valor bruto de las exportaciones, por tanto, no equivale al valor efectivamente generado en México.

Si el ciclo de inversión estadunidense se interrumpe, sus efectos podrían propagarse rápidamente. Primero caerían los pedidos de chips y equipos. Finalmente, las plantas mexicanas enfrentarían menores órdenes de producción, presión sobre el empleo y posibles cancelaciones de inversiones.

Una caída de las exportaciones brutas no implicaría una pérdida equivalente de ingreso nacional, precisamente por su elevado contenido importado. Sin embargo, el impacto en las regiones, los trabajadores y los proveedores involucrados podría ser considerable.

La paradoja sería trágica, pues México podría absorber el desempleo y la capacidad industrial ociosa durante el ajuste, tras haber capturado apenas una fracción testimonial de la riqueza generada durante la euforia.

BURBUJAS QUE DESTRUYEN Y BURBUJAS QUE CONSTRUYEN

La crisis inmobiliaria de 2008 provocó enormes pérdidas financieras y una recesión prolongada, aunque dejó activos físicos. La burbuja de internet destruyó fortunas, pero también legó redes de fibra óptica, conocimientos y empresas que transformaron el mundo, como ocurrió antes con los ferrocarriles y los canales del siglo XIX.

Sharma considera que la burbuja de la IA podría ser híbrida. Descansa en una tecnología de enorme potencial, pero combina inversión accionaria, endeudamiento y compromisos financieros entre empresas estrechamente vinculadas.

A diferencia de 2008, tampoco habría quien acudiera al rescate. La deuda global supera los 350 billones de dólares, más de tres veces el tamaño de la economía mundial, y buena parte la cargan ya los gobiernos. La mayoría de los Estados carece de margen fiscal para rescatar a las grandes empresas de IA si entran en problemas, y una opinión pública que desconfía de esta tecnología difícilmente lo toleraría.

Las empresas con balances débiles desaparecerían o serían adquiridas. Las más poderosas comprarían activos depreciados y reforzarían su control sobre la infraestructura, los datos y los mercados.

La burbuja podría reventar sin debilitar al poder de la industria digital. Incluso podría concentrarlo todavía más.

CONSTRUIR LO QUE SOBREVIVA

México debe aprovechar el auge de la IA para construir una base productiva que sobreviva a cualquier corrección financiera. Necesitamos elevar nuestra densidad tecnológica, formar ingenieros, desarrollar proveedores especializados y fortalecer la investigación.

Es fundamental atraer el mayor número posible de centros de datos y capacidad de cómputo avanzado, aprovechando el capital extranjero y garantizando un suministro sostenible de energía y agua.

En un mundo donde el acceso digital puede cerrarse por decisiones extranjeras, contar con infraestructura física en nuestro territorio podría marcar la diferencia entre depender de la IA de otros y operar la nuestra. Aunque albergar servidores no garantiza el control de sus datos y modelos, negociar derechos de acceso, transferencia tecnológica y autonomía operativa permitiría desplegar en semanas soluciones que, sin esa infraestructura, tardarían años en desplegar.

La soberanía industrial y tecnológica no exige producirlo todo, sino conservar la capacidad de decidir, operar e innovar. Una economía que sólo ensambla depende de pedidos externos; una que controla infraestructura estratégica y conocimiento propio puede resistir las crisis.

La pregunta no es cuándo terminará el optimismo, sino qué habremos construido cuando termine. Lo verdaderamente peligroso no sería que estallara la burbuja, sino descubrir que participamos en una revolución tecnológica sin asegurar los medios para beneficiarnos de ella.