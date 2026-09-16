Emiten alerta por lluvias en BCS, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit

La Coordinación Nacional de Protección Civil emitió un llamado urgente a la población ante el pronóstico de chubascos y lluvias de fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, previsto para distintas regiones del país.

El aviso contempla a Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, además de zonas del occidente, sur, noreste, oriente, sureste y la península de Yucatán, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Ante estas condiciones, las autoridades pidieron a la ciudadanía extremar precauciones y adoptar medidas de autocuidado para reducir riesgos tanto para las personas como para sus bienes.

Se exhorta a la población a aplicar las siguientes medidas preventivas de autocuidado: en zonas donde se prevén lluvias fuertes, chubascos y descargas eléctricas, mantenerse alejado de árboles, postes de luz, estructuras metálicas y cuerpos de agua para evitar riesgos por caída de rayos o corrientes súbitas”, señaló Protección Civil.

La dependencia hizo especial énfasis en evitar cualquier intento de atravesar zonas con acumulación de agua.

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas inundadas, ya que la fuerza del agua puede arrastrar personas y vehículos con facilidad”, advirtió.

Piden evitar zonas inundables

Las autoridades también recomendaron mantenerse informado sobre las condiciones de las vialidades y atender las indicaciones que emitan las autoridades de cada localidad.

Mantenerse atento a los reportes de las autoridades locales sobre las condiciones de las vialidades, evitar transitar por zonas susceptibles a inundaciones y alejarse de laderas o cauces vulnerables a deslizamientos”, agregó el comunicado.

La recomendación cobra especial importancia durante las lluvias intensas, debido a que el aumento repentino del nivel del agua puede generar corrientes peligrosas y complicar la circulación en calles, carreteras y caminos.

Protección Civil emite alerta por lluvias en seis estados Cuartoscuroi/Camila Ayala Benabib

Revisar viviendas y mantener libres las coladeras

Protección Civil llamó también a tomar medidas preventivas desde casa, particularmente en aquellas zonas donde el viento pueda acompañar a las precipitaciones.

Se insta a los ciudadanos a asegurar techos de lámina, ventanas y objetos exteriores que puedan ser proyectados por el viento, además de mantener limpios los desagües y coladeras”, indicó.

La dependencia pidió además evitar arrojar basura en calles y espacios públicos, debido a que los residuos pueden terminar bloqueando los sistemas de drenaje.

Se enfatiza la importancia de depositar la basura exclusivamente en los lugares designados, impidiendo que los desechos y escombros obstruyan el sistema de drenaje municipal”, puntualizó.

Lluvias y calor en distintas regiones

El panorama meteorológico incluye además condiciones contrastantes en algunas entidades. Protección Civil informó que “persiste una intensa onda de calor en el oeste de Durango y el centro y sur de Sinaloa”.

Por ello, recomendó evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor intensidad, utilizar ropa ligera y de colores claros, aplicar protector solar y mantener una hidratación constante.

La dependencia recordó una medida especialmente importante: “jamás dejar a niños, adultos mayores o mascotas dentro de vehículos cerrados”.

En la región del Istmo y el Golfo de Tehuantepec también se pidió especial precaución a quienes circulen por carretera debido al pronóstico de vientos de entre 60 y 80 kilómetros por hora.

A los conductores se les recomendó sujetar el volante con firmeza y reducir la velocidad para disminuir el riesgo de accidentes.