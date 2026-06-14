Banda da su último concierto; guitarrista mata al de la tuba con una navaja

Un músico de un grupo local conocido como “Emblema Sierreño” fue asesinado a puñaladas por su propio compañero, con quien discutió al término de un evento privado en Reynosa, Tamaulipas.

El crimen ocurrió la mañana del domingo en la colonia Hacienda las Bugambilias, al poniente de la ciudad fronteriza.

La víctima fue identificada como Félix Javier Calero, de 37 años. Tras la agresión, sus compañeros lo trasladaron a un centro hospitalario; sin embargo, las heridas causadas con un arma blanca le provocaron la muerte.

De acuerdo con información preliminar, Calero era originario de Juventino Rosas, Guanajuato, y tocaba la tuba en la agrupación regional.

Integrante de la agrupación regional “Emblema Sierreño” Foto: Especial

Las primeras indagatorias indican que, tras finalizar la presentación, cuando comenzaron a repartir el pago, se produjo una discusión entre la víctima y un guitarrista del grupo. En medio del altercado, este último lo atacó con una navaja.

El presunto agresor huyó del lugar y hasta el momento se desconoce su paradero.

Elementos de la policía acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos e iniciar la carpeta de investigación correspondiente.