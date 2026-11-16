Defensa asegura casi 2 toneladas mariguana del CJNG en Nayarit

david.vicenteno@gimm.com.mx

Un cargamento de una tonelada 910 kilos de mariguana, presuntamente perteneciente al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue asegurado por elementos del Ejército Mexicano, en las inmediaciones de la localidad Puente de Camotlán, del municipio de La Yesca, en Nayarit.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que el aseguramiento fue realizado por elementos de las comandancias de la Quinta Región Militar y 13 Zona Militar, el pasado domingo 15 de noviembre, durante reconocimiento terrestres y patrullajes de vigilancia.

Se indicó que el operativo, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad, se realizó en coordinación con elementos de la Guardia Nacional, de las secretarías de Marina-Armada de México (Marina) y de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit.

La Defensa destacó que, durante la presente administración en materia de seguridad pública, el personal del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional han logrado el aseguramiento de 140 mil 378 kilogramos de mariguana, lo que debilita de forma significativa a las estructuras criminales.

Agregó que la tonelada con 910 de mariguana asegurada en La Yesca fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en Tepic, Nayarit, para continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.