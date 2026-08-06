Escuelas privadas replantean su modelo educativo ante cambios demográficos y tecnológicos

La educación privada en México atraviesa un proceso de transformación impulsado por factores como la disminución de la tasa de natalidad, los avances en inteligencia artificial, la digitalización de los procesos escolares y los cambios en las expectativas de las familias, lo que ha obligado a colegios y universidades a replantear sus estrategias para atraer y conservar estudiantes.

A estos desafíos se suman la movilidad poblacional, el incremento de la competencia entre instituciones y la presión económica sobre los hogares, un escenario que ha llevado a las escuelas particulares a revisar no solo su oferta académica, sino también sus modelos de gestión, comunicación, admisiones y permanencia escolar.

En México operan más de 20 mil instituciones educativas privadas que atienden a más de cinco millones de estudiantes, desde nivel inicial hasta posgrado. Su participación representa una parte importante del sistema educativo nacional y enfrenta uno de los periodos de mayor cambio de las últimas décadas.

Estudios sobre educación superior han señalado que las instituciones privadas mantienen fortalezas en áreas como la enseñanza de un segundo idioma, la vinculación con el sector productivo y la incorporación de innovación tecnológica. La Encuesta Nacional de Egresados también ha documentado mayores niveles de empleabilidad entre quienes concluyen sus estudios en instituciones privadas; alrededor del 53 por ciento consigue trabajo antes de finalizar su formación profesional.

Entre los principales retos que enfrentan las escuelas particulares destacan la reducción del número de estudiantes potenciales derivada de la baja natalidad, la transformación demográfica de distintas zonas urbanas, la disminución del presupuesto familiar destinado a la educación privada y el crecimiento de modalidades como la educación en línea, híbrida y en casa.

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También figuran la incorporación de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, que exige inversiones constantes y capacitación del personal; el cierre o reconversión de colegios pequeños, especialmente de nivel preescolar; el crecimiento de instituciones especializadas y la demanda de mayores condiciones de accesibilidad e inclusión para estudiantes con discapacidad.

Especialistas del sector consideran que estos cambios han modificado la manera en que las familias eligen una institución educativa. La consulta de información en internet, las redes sociales, la reputación digital y la rapidez de respuesta durante los procesos de admisión se han convertido en factores relevantes para la toma de decisiones.

En este contexto, del 5 al 7 de noviembre se realizará la novena edición del Congreso Internacional de Marketing Educativo (CIMEDU9), organizado por la firma de consultoría KPTA Estrategia Educativa. El encuentro reunirá a directivos, especialistas y responsables de admisiones de instituciones privadas de México y otros países de Latinoamérica para analizar estrategias relacionadas con la captación y permanencia de estudiantes, el uso de inteligencia artificial, la automatización de procesos y la transformación institucional.

Entre las empresas participantes se encuentra la plataforma tecnológica mattilda, especializada en la gestión administrativa y financiera de instituciones educativas, cuya participación estará enfocada en el análisis de herramientas digitales para apoyar la operación de colegios y universidades en un entorno de creciente competencia.

Durante el congreso también se discutirán alternativas para profesionalizar las áreas de admisiones y comunicación, así como el impacto que los cambios demográficos, económicos y tecnológicos tendrán en el futuro de la educación privada en la región.