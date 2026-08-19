Dramático rescate en Chiapas: hallan a pescadores flotando en una hielera

Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) rescataron a dos pescadores que permanecían sobre una hielera en mar abierto, luego de perder contacto con ellos frente a las costas de Chiapas.

La operación comenzó después de que integrantes de una cooperativa pesquera solicitaron apoyo para localizar a los hombres, de 53 y 32 años, quienes habían salido al mar a bordo de una embarcación denominada “Camaronera”.

La última comunicación con los tripulantes se registró el 14 de agosto. Ante el reporte, la institución naval desplegó unidades marítimas y aéreas para ampliar la zona de rastreo.

Ambos tripulantes recibieron valoración médica oportuna antes de ser entregados sanos y salvos a sus familiares en tierra. Especial

La búsqueda se realizó mediante el esquema denominado “trinomio”, integrado por un buque, una embarcación interceptora y una aeronave. Esta coordinación permitió localizar a los pescadores aproximadamente a 130 millas náuticas de las costas chiapanecas, equivalentes a 240.76 kilómetros.

Tras establecer su ubicación, una Patrulla Oceánica de la Armada de México se dirigió al punto señalado. El personal naval efectuó las maniobras necesarias para subir a los dos hombres a la embarcación y ponerlos a salvo.

Personal de Sanidad Naval les practicó una primera valoración médica. Posteriormente, ambos fueron trasladados en helicóptero hasta puerto, donde recibieron atención complementaria antes de ser entregados a sus familiares.

Ambos tripulantes recibieron valoración médica oportuna antes de ser entregados sanos y salvos a sus familiares en tierra. Especial

La Secretaría de Marina, encabezada por el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, señaló que estas operaciones forman parte de las labores destinadas a proteger la vida humana en el mar y auxiliar a las personas que se encuentren en peligro dentro de aguas nacionales.

Para reportar emergencias marítimas, la dependencia mantiene disponible el número telefónico 800 MARINA 1 (800 627 4621).