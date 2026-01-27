Dos implicados en incendio de la tienda Waldo's no fueron vinculados a proceso; ¿qué pasó?

Un juez de control vinculó a proceso a seis personas físicas y a la persona moral de la tienda Waldo’s por su presunta responsabilidad en el siniestro ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en la colonia Centro de Hermosillo, donde 24 personas murieron y 15 más resultaron lesionadas, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

La resolución judicial determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal, tras la presentación de pruebas periciales, testimoniales y documentales que acreditan, de forma diferenciada, la existencia de los hechos y la probable responsabilidad de los imputados.

De acuerdo con la FGJES, las personas vinculadas enfrentan cargos por homicidio culposo, diversos tipos de lesiones, daños, aborto culposo, incumplimiento de un deber legal y uso de documentos falsos.

Todos los delitos se imputan a título culposo, es decir, sin intención directa, pero derivados de omisiones o negligencias atribuibles.

El juez resolvió que cinco de los imputados continúen el proceso en libertad, bajo medidas cautelares, entre ellas.

Presentación periódica ante la autoridad

Exhibición de garantía económica

Prohibición de salir del estado de Sonora

Estas medidas buscan asegurar la comparecencia de los imputados durante el desarrollo del proceso penal.

Situación legal del representante de Waldo’s

En el caso del representante legal de la tienda Waldo’s, el juez consideró procedente la prisión preventiva justificada; sin embargo, esta no se ha ejecutado debido a una suspensión provisional otorgada mediante un juicio de amparo.

La Fiscalía de Sonora confirmó que impugnará dicha suspensión, al considerar que existen riesgos procesales que justifican la medida privativa de la libertad.

El órgano jurisdiccional fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público reforzará el acervo probatorio con el objetivo de esclarecer plenamente los hechos y deslindar responsabilidades penales.

Veladoras frente a la tienda Waldo's incendiada en Hermosillo. Cuartoscuro: Arturo Castro

Dos personas no fueron vinculadas

Durante la misma audiencia, el juez resolvió no vincular a proceso a dos personas.

Una, al considerar prescrita la conducta imputada

Una, al considerar Otra, al estimar que no se acreditó su probable responsabilidad

La FGJES manifestó su desacuerdo con esta determinación y anunció que interpondrá el recurso de apelación correspondiente.

En un comunicado oficial, la FGJES reiteró que la resolución judicial confirma la solidez de la investigación inicial y subrayó que el caso continuará hasta lograr el esclarecimiento total del siniestro, considerado uno de los hechos más graves registrados en un establecimiento comercial en Sonora en años recientes.

asc