Maratón nacional del donante de sangre en México: "Cada donante puede salvar tres vidas"

En México, sólo ocho de cada cien donadores de sangre son altruistas; el 92 por ciento restante lo hace por tener un familiar o amigo internado, de acuerdo con datos del Centro Nacional de Transfusión Sanguínea.

En entrevista, Mario Alberto Noya Rodríguez, titular del Servicio de Banco de Sangre del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), indicó que en otros países como Argentina, Inglaterra o Australia la donación altruista oscila entre el 80 y 90 por ciento del total.

“La última estadística de 2025, a través del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, establece que a nivel país, a nivel México, es de un 8 por ciento, cuando lo que se busca es que incremente hasta un 90 o 100 por ciento de la totalidad de las donaciones.

Excélsior / Alejandro Aguilar

“Actualmente, principalmente la donación es de reposición, que quiere decir: que la gente acude a donar porque tiene alguna necesidad de algún familiar, algún paciente, algún amigo que lo va a requerir por algún procedimiento o alguna enfermedad”, explicó el médico.

En el marco del Segundo Maratón Nacional del Donante de Sangre en México, el INER, a través de su centro de donación, participa en la campaña nacional. Gabriel, quien trabaja en el hospital de alta especialidad, se muestra orgulloso porque donó sangre.

Relató cómo se preparó para ser donador altruista; él ya tenía planeado participar y contribuir a salvar de esta forma una vida y también poner el ejemplo a sus compañeros.

Excélsior / Alejandro Aguilar

“Descansé bien, dormí alrededor de unas siete horas, me hidraté muy bien, sobre todo hay que hidratarse bien, traje mi identificación oficial vigente y en físico y ya aquí me hicieron mi registro, me tomaron mis signos vitales y me tomaron una muestra para estudiar mi sangre, previo a la donación”, comentó.

-¿Qué es lo que te motivó a hacer eso? -preguntó Grupo Imagen al joven de 29 años de edad.

-Principalmente que cuando uno promueve la donación altruista, la persona que por sí misma decide venir a donar, sin ningún interés, lo hace porque sabe que su sangre es segura y que va a ayudar a vivir a otra persona -relató.

Excélsior / Alejandro Aguilar

El INER, al igual que todos los institutos dependientes de la Secretaría de Salud, han realizado a lo largo de la semana su mejor esfuerzo, a través de sus bancos de sangre para recibir a donadores altruistas, previo al próximo 14 de junio, Día Mundial del Donante de Sangre.

A la entrada del instituto, ubicado al sur de la ciudad de México, jóvenes voluntarios, entre ellos estudiantes de enfermería, invitan a sus compañeros, a través de actividades lúdicas, a animarse a donar.

A través de juegos, como un memorama de órganos vitales del cuerpo humano y otros pasatiempos, llaman a participar en la campaña Extiende tus Brazos por México, con una invitación a que personas entre 18 y 65 años de edad cooperen con un poco de su sangre.

Excélsior / Alejandro Aguilar

El doctor Mario Alberto Noya Rodríguez explicó que, de acuerdo a la norma de donación sanguínea, los jóvenes con tatuajes o piercing, pueden participar después de un año de haberse realizado dichos procedimientos.

“Se tiene que hacer una valoración médica para poder definir cuáles sí, cuáles no pueden ser parte de la donación. Hablando de tatuajes, de acupuntura, de piercing, actualmente la mayoría de los bancos de sangre tomamos como límite 12 meses, posterior a ese tiempo, ya pueden ser aptos para donar.

“Y quienes tengan enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, pueden donar siempre y cuando estén controlados y tengan su tratamiento de manera oportuna y constante”, detalló el especialista.

Excélsior / Alejandro Aguilar

Noya Rodríguez explicó que existen distintos tipos de donaciones y para cada uno de ellos se hace una valoración específica, pero éstas tienen la misma finalidad: salvar vidas, ya sea con sangre completa, plasma, plaquetas o glóbulos rojos.

“Tenemos en el INER modalidades diferentes de donación, (por ejemplo) una para extraer solamente plaquetas, el cual es un procedimiento un poco más extenso. Si tarda 90 minutos, pero la ventaja es que obtenemos gran cantidad de plaquetas de una sola persona.

“Otro procedimiento se llama doble rojo, en el cual el tiempo está en 30 minutos y también la ventaja de este procedimiento es que solamente vamos a extraer glóbulos rojos al donador y el resto de células que son plaquetas o plasma, se lo regresamos a su organismo”, refirió.