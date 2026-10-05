Distribuidor Vial Kukulcán alcanza 74% de avance en Cancún

La construcción del Distribuidor Vial Kukulcán registra un avance de 74 por ciento y se prevé que quede concluida a finales de este año, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

La obra, que representa una inversión de 484 millones de pesos, tendrá una longitud total de 1.92 kilómetros y permitirá conectar de manera directa el Puente Nichupté con el Boulevard Kukulcán, una vía estratégica para la movilidad en este destino turístico.

De acuerdo con la dependencia federal, el proyecto contempla un Paso Superior Vehicular de 770 metros, integrado por dos cuerpos: uno con dos carriles de circulación y otro con un carril, además de calles laterales que facilitarán la conexión vial.

Los trabajos comenzaron en abril pasado y actualmente se desarrollan en seis frentes, donde se realizan labores de cimentación, construcción de estructuras y conformación y compactación de terraplenes.

La infraestructura beneficiará a alrededor de un millón 320 mil habitantes y generará 2 mil 890 empleos durante su construcción. La SICT destacó que uno de los principales objetivos es agilizar el tránsito y reducir los tiempos de recorrido en una de las zonas con mayor flujo vehicular de Quintana Roo.

El nuevo distribuidor permitirá enlazar la zona urbana de Cancún con el Puente Nichupté, la zona hotelera y el Aeropuerto Internacional de Cancún, con lo que se busca mejorar la movilidad y la calidad de vida de la población.

Además, la obra tendrá impacto en la actividad turística, al beneficiar a los cerca de 20 millones de visitantes que cada año llegan a este destino de playa.

La SICT señaló que el proyecto también fortalecerá la seguridad de la zona turística ante posibles contingencias ambientales y permitirá una operación más segura para los usuarios, al reducir el riesgo de accidentes y mejorar el flujo vehicular en los accesos y salidas del Puente Nichupté.

Con la conclusión del Distribuidor Vial Kukulcán, el gobierno federal busca fortalecer la infraestructura carretera de Cancún y mejorar la conectividad de uno de los principales destinos turísticos del país.