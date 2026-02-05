Diputados del PT, Morena y PVEM van por frenar abusos de aseguradoras

Diputadas y diputados federales de los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo, Morena y del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa para reformar la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, con el objetivo de fortalecer la transparencia, la competencia y la protección de las personas usuarias de seguros, particularmente en el ramo de salud y gastos médicos mayores.

La propuesta busca atender problemáticas que afectan directamente a millones de familias mexicanas, como el incremento desproporcionado de primas, la opacidad en los tabuladores médicos y hospitalarios, la negativa injustificada de pagos, la pérdida de antigüedad al cambiar de aseguradora y la falta de información clara para comparar servicios.

Objetivos de la iniciativa

Entre los principales objetivos de la iniciativa se encuentra la obligación de que la CONDUSEF desarrolle y publique indicadores de relación precio–calidad de los servicios que ofrecen las instituciones de seguros, con especial énfasis en los servicios hospitalarios privados, a fin de que las y los usuarios cuenten con información clara y comparable para tomar decisiones informadas.

Asimismo, la reforma prohíbe expresamente las cláusulas ambiguas, los requisitos desproporcionados y las interpretaciones restrictivas que hagan materialmente imposible el uso del seguro contratado, estableciendo como regla legal que, en caso de controversia, deberá privilegiarse la interpretación más favorable al asegurado.

Otro eje central de la propuesta es garantizar la portabilidad total de la antigüedad, permitiendo que las personas aseguradas puedan cambiar de institución sin perder derechos adquiridos, fortaleciendo la competencia y evitando prácticas que cautivan a los usuarios en condiciones desfavorables.

Finalmente, la iniciativa plantea un marco regulatorio objetivo para ordenar la actualización de primas y tabuladores médicos y hospitalarios, vinculándolos a la inflación médica real, con un parámetro de razonabilidad basado en la inflación general determinada por el INEGI más hasta cinco puntos porcentuales, sin imponer controles de precios. Para ello, se fortalecen las facultades de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas en materia de supervisión y prevención de incrementos injustificados.

Las y los legisladores señalaron que esta reforma coloca a las personas aseguradas en el centro del sistema, moderniza el marco jurídico del sector asegurador y contribuye a que el acceso a la salud deje de ser un factor de incertidumbre financiera, reafirmando el compromiso de la cuarta transformación con la protección del bienestar y la economía de las familias mexicanas.

*mvg*