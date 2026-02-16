Diputados gastan más de 5% de lo asignado; sobrepasan los 2 mil mdp

Mientras el Senado cierra cada vez más la transparencia sobre el manejo del dinero que recibe del erario federal, la Cámara de Diputados reportó que entregó a sus seis grupos parlamentarios un total de mil 988.6 millones de pesos, aunque sus gastos superaron los 2 mil millones de pesos, porque Morena gastó 5% más de lo que recibió y Movimiento Ciudadano (MC) llegó a 8.7% más egresos que ingresos.

Este fin de semana, mediante la Gaceta Parlamentaria, la Cámara baja hizo público el reporte de ingresos y egresos correspondiente al tercer cuatrimestre de 2025, con lo cual concluyó el ciclo de reportes que debe hacer público sobre el total de dinero que entrega a las bancadas para que trabajen.

Los mil 988 millones 604 mil 960 pesos que entregó a las seis bancadas no incluyen los salarios de sus trabajadores, porque, salvo el PAN, el resto tiene empleados de bancada que son pagados directamente en la nómina de la Cámara de Diputados.

Por eso, sus reportes cuatrimestrales muestran cero pesos en el rubro de Servicios Personales.

Los gastos de las bancadas de los partidos políticos en la Cámara

Por grupo parlamentario, los reportes de la Cámara de Diputados permiten observar que Morena recibió 969 millones 551 mil pesos, pero gastó un total de mil 19 millones 35 mil pesos, es decir, tiene un déficit anual de 49 millones 484 mil pesos, 5.1% de los ingresos que obtuvo.

Por cuatrimestre, se detalla que de enero a abril de 2025 obtuvo 316 millones 689 mil pesos y gastó 302 millones 632 mil pesos; en el segundo cuatrimestre del año recibió 313 millones 789 mil pesos y gastó 349 millones 631 mil pesos, mientras que en el tercer y último cuatrimestre le entregaron 339 millones 73 mil pesos, pero gastó 366 millones 772 mil pesos.

Para el caso del PAN, que es la segunda fuerza política en San Lázaro, obtuvo un total de 268 millones 478 mil 420 pesos y gastó un total de 268 millones 272 mil 810 pesos, es decir, logró un ahorro de 205 mil 610 pesos, equivalentes a 0.07% del dinero que recibió.

Los panistas obtuvieron en el primer cuatrimestre 91 millones 958 mil 460 pesos y gastaron 74 millones 384 mil 720 pesos. Para el segundo, fueron 83 millones 404 mil 930 pesos de ingresos y 85 millones 384 mil 690 pesos de egresos y en el tercer cuatrimestre del año tuvo ingresos por 93 millones 115 mil 30 pesos y gastos por 108 millones 503 mil 400 pesos.

Por concepto de Servicios Personales pagó poco más de 14 millones de pesos a su personal, en razón de un promedio de 4.7 millones de pesos cuatrimestrales; erogación que incluye salarios directos y prestaciones.

Los diputados del Partido verde tuvieron un total de 258 millones 548 mil pesos de ingresos anuales por parte de la Cámara de Diputados. Sus egresos fueron por 254 millones 947 mil 900 pesos, por lo que tuvo un ahorro de 3 millones 600 mil 100 pesos, equivalentes a 1.4% de los ingresos que tuvo durante todo el año pasado.

Por cuatrimestre, se observa que los verdeecologistas tuvieron ingresos y egresos por 84 mil 937 pesos en el primer cuatrimestre; ingresos y egresos por 83 millones 138 mil pesos en el segundo cuatrimestre y entre septiembre y diciembre del año pasado recibieron 89 millones 473 mil pesos y gastó 85 millones 872 mil 900 pesos.

El Partido del Trabajo (PT) recibió un total de 207 millones 450 mil 300 pesos y gastó 202 millones 525 mil 200 pesos, por lo que tuvo ahorros de 4 millones 925 mil 100 pesos, equivalentes a 2.3% del dinero que le dieron para realizar sus actividades legislativas, parlamentarias y administrativas.

Por cuatrimestres, en el primero tuvo 68 millones 264 mil pesos y gastó 62 millones 62 mil 400 pesos; en el segundo sus ingresos fueron por 67 millones 474 mil 800 pesos y en el tercero sus ingresos fueron por 71 millones 711 mil 600 pesos y sus egresos por 68 millones 587 mil pesos.

Los priistas, que tienen en San Lázaro la bancada más pequeña en toda su historia, obtuvieron de la administración central de la Cámara de Diputados ingresos anuales por 160 millones 931 mil 240 pesos y sus egresos fueron por 153 millones 820 mil 770 pesos, con lo cual sus ahorros fueron por 7 millones 110 mil 470 pesos, equivalentes a 4.4% del total de ingresos que tuvo.

Entre enero y abril sus ingresos y egresos fueron por 53 mil 321 mil pesos; entre mayo y agosto sus ingresos fueron por 52 millones 175 mil 510 pesos y sus egresos por 50 millones 378 mil 180 pesos; y entre septiembre y diciembre obtuvo 55 millones 434 mil 730 pesos y gastó 50 millones 121 mil 590 pesos.

Movimiento ciudadano, el que más ha gastado

Movimiento Ciudadano es la bancada que tuvo el mayor déficit del año, porque le entregaron un total de 123 millones 646 mil pesos y gastó 134 millones 475 mil pesos; es decir, gastó 10 millones 829 mil pesos más de los que recibió, lo que equivale a 8.7% de sus ingresos.

Tan sólo en el primer cuatrimestre tuvo ingresos y egresos por 40 millones 594 mil pesos y en el segundo sus ingresos fueron por 39 millones 760 mil pesos y sus egresos por 45 millones 746 mil pesos.

*mcam