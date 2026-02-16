Continúa fuga en ducto de Pemex en Veracruz; desalojan a familias

Un derrame de hidrocarburo registrado desde la mañana del viernes en el ejido San Miguel Mecatepec, Veracruz, obligó al desalojo de al menos seis familias la noche del sábado, luego de que los vapores alcanzaran áreas habitadas y provocaran irritación ocular y afectaciones respiratorias entre la población. El incidente, originado por la ruptura de un ducto de Pemex, continúa activo y sin control total.

De acuerdo con Adolfo Cruz Muñoz, agente municipal del ejido, el olor se intensificó durante la noche, obligando a desalojar a familias que ya no podían permanecer en sus viviendas. Aunque se habilitó un albergue, las personas afectadas optaron por refugiarse con familiares. “El olor era insoportable; causaba ojos llorosos y malestar en las vías respiratorias”, explicó.

El derrame se originó en el cerro Mecatepec, donde hace algunos meses ya se había registrado una fuga. En esta ocasión, el hidrocarburo descendió por canales naturales y continuó su recorrido por un canal construido junto a la Termoeléctrica, lo que permitió que el crudo alcanzara el sector Ampliación Manantial, una zona con viviendas y un jardín de niños CAIC.

En peligro de contaminación el río Cazones

Cruz Muñoz advirtió que el avance del hidrocarburo representa un riesgo mayor, pues el canal desemboca en rutas que podrían llevar el contaminante hacia el río Cazones, uno de los afluentes más importantes de la región norte de Veracruz.

Aunque personal de Pemex está en el sitio, los trabajos se han concentrado únicamente en atacar el punto de fuga, sin que hasta ahora haya comenzado la recolección del crudo acumulado en el canal pluvial.

Limpieza aún no hacen; están atacando la fuga”, señaló el agente municipal, quien pidió mayor celeridad en las labores.

Piden que Pemex acelere acciones de contención

Elementos de Protección Civil local y estatal se mantienen en la zona para monitorear la calidad del aire y apoyar a las familias afectadas, pero la comunidad insiste en que Pemex debe acelerar las acciones de contención y saneamiento.

La región de Tihuatlán ha registrado en los últimos años varios incidentes relacionados con infraestructura petrolera, debido a la presencia de ductos que atraviesan zonas rurales y urbanas. Los derrames en cuerpos de agua y canales pluviales representan un riesgo directo para la salud humana y para ecosistemas que conectan con el río Cazones.

Ambientalistas, académicos y personal de salud de la región han advertido que la exposición prolongada a vapores de hidrocarburo puede causar daños respiratorios, neurológicos y dermatológicos, además de afectar fauna y flora en los cauces contaminados.

Impacto de la fuga de ducto de Pemex en Veracruz

Ruptura de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex).

Seis familias evacuadas por vapores intensos e insoportables.

Casos de irritación ocular y afectaciones en vías respiratorias.

El crudo avanza por canales hacia el río Cazones y zonas escolares.

Personal de Pemex ataca la fuga, pero no ha iniciado la limpieza.

