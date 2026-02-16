Gastan $695 mil en informe de Noroña en el Senado

El Senado gastó 695 mil 246 pesos para que su expresidente Gerardo Fernández Noroña presentara su Informe de actividades en la vieja casona de Xicoténcatl en agosto de 2025.

Para el alquiler de sillas y mobiliario diverso pagó 231 mil 536 pesos y para el pago de iluminación, servicios de telecomunicaciones e información erogó otros 463 mil 710 pesos, según reportó el Senado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Hasta el momento, la Cámara alta no ha hecho públicos los gastos que realizó en contrataciones para obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios en su página web, como lo obligan las leyes de transparencia; sin embargo, ha entregado algunas facturas y comprobantes de las transacciones realizadas entre enero y septiembre de este año a la PNT, donde es posible observar los gastos que no hace públicos.

El desglose de la celebración millonaria para el Informe de Noroña

Entregó documentación que sustenta el pago de 90 mil pesos por una carpa ejecutiva, que se colocó en el exterior de la vieja casona de Xicoténcatl, para que Fernández Noroña tuviera a algunos de sus invitados.

Pagó también 28 mil 800 pesos por los contrapesos especiales para la carpa; otros 70 mil 400 pesos por el templete modular y 10 mil 400 pesos por 400 sillas de plástico plegables, para hacer un total de 199 mil 600 pesos, que implicó un IVA de 31 mil 936 pesos, para hacer un total de 231 mil 536 pesos.

En una segunda factura pagó 54 mil 450 pesos por el “servicio de iluminación arquitectónica”; 28 mil 500 pesos por el “servicio de iluminación para protocolo”; otros 12 mil 500 pesos por “interfaz de iluminación con operador”; 60 mil pesos más por “servicio de impresión y colocación de pendones”; ocho mil 500 pesos por “switcher de video con operador”; nueve mil 800 pesos por “interfaz para proyección de video con operador”.

Además, 10 mil pesos por “distribuidor de señal para video sdi”; 6 mil 500 pesos por “lote de cableado para video”; 107 mil pesos por “renta de pantallas led de 3x2 de 1.8 mm,con base a 1 metro de alto”; 44 mil 500 pesos por “renta de pantalla icd”; 36 mil 800 pesos por “renta de audio hasta para 500 personas” y 21 mil 200 por “renta de microfonía encriptada Shure ULXD.

Así, el total de estos 12 conceptos fue de 399 mil 750 pesos, que implicaron un pago de IVA por 63 mil 960 pesos, para hacer un total de 463 mil 710 pesos.

En la búsqueda de la información disponible en la PNT no fue posible localizar el contrato del grupo de música.

Sobre el informe de la expresidenta del Senado Ana Lilia Rivera, que fue la última de la LXV Legislatura, no arrojó resultados.

*mcam