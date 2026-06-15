Diálogo social y empleo formal ante el futuro del trabajo

Entre el 1 y el 12 de junio se celebró en Ginebra, Suiza, la 114.ª Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, en un momento marcado por la inteligencia artificial, la economía digital, los cambios demográficos, la transición energética y la reconfiguración de las cadenas globales de valor. El mundo volvió a discutir una pregunta de fondo sobre cómo construir mejores condiciones laborales sin frenar la innovación, la inversión y la capacidad de las empresas para generar empleo.

Este encuentro tiene una estructura tripartita, característica que lo distingue de otros espacios globales. En él participan gobiernos, trabajadores y empleadores. Esto significa que las normas, debates y orientaciones sobre el mundo laboral no se construyen desde una sola visión, sino a partir del contraste entre quienes diseñan políticas públicas, quienes aportan su esfuerzo diario y quienes arriesgan capital, crean empresas y compiten en mercados cada vez más exigentes.

Por eso importa la participación de una organización como Coparmex. La representación empresarial es una responsabilidad. Si la voz de los empleadores no está en la mesa, las decisiones pueden perder contacto con la realidad productiva, especialmente con la de las micro, pequeñas y medianas empresas, que son el corazón de nuestra economía.

En esta conferencia llevamos una agenda integrada en torno al diálogo social, el empleo formal, la productividad, la competitividad, la inversión, la capacitación, la inteligencia artificial y la economía digital. Son asuntos que forman parte de una misma visión. México no podrá elevar los ingresos de las familias, reducir la informalidad, aprovechar la relocalización de inversiones o incorporarse con éxito a las nuevas cadenas de valor si no mejora sus capacidades productivas y laborales.

El mensaje de nuestro presidente nacional, Juan José Sierra Álvarez, sintetizó con claridad esta visión: “Cuando gobiernos, empleadores y trabajadores encuentran puntos de coincidencia, las sociedades crecen”. Esa frase encierra una convicción profunda. Los países avanzan cuando sustituyen la confrontación permanente por acuerdos, entienden que el empleo digno no surge por decreto y reconocen a trabajadores y empleadores como aliados en la construcción de condiciones de prosperidad para todos.

México tiene experiencias que aportar. Como empresarios impulsamos desde 2015 una nueva política de recuperación del salario mínimo, que permitió un incremento real acumulado de 174 % y contribuyó a que más de 6 millones de personas superaran la condición de pobreza. También se acompañaron reformas relevantes en materia de subcontratación, pensiones y vacaciones, bajo la premisa de que mejorar las condiciones laborales debe ir acompañado de certeza jurídica, formalidad, productividad y sostenibilidad para las empresas.

Ese equilibrio es indispensable. Un país no puede construir justicia laboral si debilita a quienes generan empleo. Tampoco puede hablar de competitividad si mantiene a millones de personas en la informalidad. El empleo formal significa seguridad social, estabilidad, acceso a vivienda, ahorro para el retiro, crédito, capacitación y posibilidades reales de movilidad. Por eso debe estar al centro de una agenda nacional de desarrollo.

En ese marco, también se presentó la experiencia mexicana del Consejo Social, Económico y Ambiental como un espacio de diálogo permanente entre empleadores y trabajadores. En un país donde con frecuencia se polariza la conversación pública, contar con mecanismos estables de colaboración es una señal de madurez institucional.

Los temas discutidos en la OIT muestran la dimensión del reto. La economía de plataformas exige reglas capaces de reconocer nuevas formas de ocupación sin desarticular modelos de negocio que han abierto oportunidades de ingreso, innovación y emprendimiento. La inteligencia artificial puede elevar la productividad, ampliar capacidades y ayudar a producir, administrar, vender y competir mejor. Al mismo tiempo, puede profundizar brechas si no se acompaña de formación, reconversión laboral, criterios éticos, digitalización, infraestructura, financiamiento y reglas claras. La igualdad de oportunidades demanda acciones serias para cerrar brechas y combatir la discriminación. El diálogo tripartito es, precisamente, una herramienta para enfrentar estas tensiones con responsabilidad.

Esta agenda conecta con los principios que han dado identidad a nuestra Confederación. La empresa existe en función de la persona y de la sociedad. El trabajo es una expresión de dignidad, creatividad, responsabilidad y realización. La libre iniciativa, el emprendimiento y la competencia son libertades concretas que permiten a las personas construir su porvenir, generar valor y contribuir al bien común. Defender a la empresa es defender una institución social que crea empleo, organiza talento, impulsa innovación y sostiene comunidades.

Pero esa función requiere condiciones concretas. Ningún país puede aspirar a generar trabajo digno si se debilitan las instituciones que garantizan la confianza. Ningún emprendedor puede crecer si enfrenta inseguridad, trámites excesivos, incertidumbre normativa o falta de acceso a financiamiento. Ninguna economía puede competir si desvincula la agenda laboral de la productividad.

La presencia de los empresarios en la OIT debe leerse como parte de una tarea más amplia de diplomacia empresarial. México necesita construir puentes, aprender de otras experiencias y posicionarse como un socio confiable. En materia laboral, esa diplomacia debe defender al mismo tiempo la dignidad del trabajo, la libertad de emprender y las condiciones que permiten generar empleo formal.

El futuro del trabajo no está escrito. Dependerá de las decisiones que tomemos hoy. La participación de Coparmex en la Conferencia Internacional del Trabajo confirma una ruta orientada a hacer del empleo formal la base de un país más competitivo, más justo y con mayores oportunidades. Al sector empresarial le corresponde participar, proponer y contribuir al desarrollo de México con trabajadores preparados, empresas fuertes e instituciones que generen confianza.