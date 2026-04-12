Día de campo termina en robo de autopartes en Tlaxcala

En Tlaxcala, familias acuden a pasar un día de contacto con la naturaleza en una reserva natural y sus automóviles terminan desvalijados.

Fue la tarde del sábado cuando decenas de familias acudieron al área natural Las Cuevas ubicado en el municipio de San Pablo Apetatitlán, donde pueden disfrutar de los manantiales.

Sin embargo al salir se percataron que sus automóviles habían sido desvalijados, ladrones se llevaron desde teléfonos celulares hasta baterías de los automóviles, autoestéreos, faros, entre otras autopartes.

Las autoridades invitaron a las personas afectadas a presentar su denuncia ante la autoridad correspondiente. Especial

El hecho fue reportado al número de emergencia 911, lo que puso en alerta a elemento de la policía municipal y estatal, quienes acudieron a la zona para verificar el robo.

Entre las unidades afectadas se encuentran un Chevy gris, un Volkswagen Sedán blanco, un Nissan Sentra verde y un Chevy Monza. Los asistentes a esta área natural, indicaron que en el estacionamiento del lugar había vigilantes , quienes aseguraron que no se percataron del robo de los 7 automóviles.

Ante estos hechos las autoridades montaron un operativo en el lugar, tratando de localizar una Voyager color verde que era donde viajaban los ladrones, a pesar de esto no se logró la detención de ninguna persona .

Las autoridades invitaron a las personas afectadas a presentar su denuncia ante la autoridad correspondiente.

fdm