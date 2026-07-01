Develan billete de Lotería Nacional por el 75 aniversario de la FCPyS de la UNAM

En un acto que celebró tres cuartos de siglo de aportaciones al pensamiento social y político de México, la Lotería Nacional y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron un billete conmemorativo por el 75 Aniversario de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS).

La develación del billete de lotería se llevó a cabo en el Auditorio "Ricardo Flores Magón" de la facultad, en Ciudad Universitaria. El evento estuvo encabezado por la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, y el director de la FCPyS, Alejandro Chanona Burguete, acompañados por miembros de la comunidad universitaria, exdirectores e integrantes de la Junta de Gobierno de la UNAM.

Durante su intervención, Olivia Salomón destacó que la facultad ha sido un semillero de miles de profesionales que sirven al país desde la academia, la diplomacia, el servicio público y los medios de comunicación. Asimismo, vinculó este legado con la visión del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual reconoce a la educación pública y la investigación como pilares del bienestar social. "Cuando una universidad fortalece el pensamiento, la vocación de servicio y el compromiso con la sociedad, también fortalece el presente y el futuro de nuestra nación", afirmó Salomón.

Por su parte, el director de la FCPyS, Alejandro Chanona, agradeció la distinción por parte de una institución de gran tradición como la Lotería Nacional. Destacó que, desde su fundación en 1951 por el doctor Lucio Mendieta y Núñez, la facultad se ha dedicado a la profesionalización del funcionariado y a la promoción de valores como la democracia, la transparencia y los derechos humanos.

El billete conmemorativo rinde homenaje a las seis licenciaturas que actualmente se imparten en este plantel de la UNAM: Administración Pública, Antropología, Ciencia Política, Ciencias de la Comunicación, Relaciones Internacionales y Sociología.

La directora Olivia Salomón puntualizó que los tres millones 600 mil cachitos emitidos para esta ocasión recorrerán mercados, plazas, centros de trabajo, hogares y comunidades de todo México. Informó que el Sorteo Mayor número 4022 se llevará a cabo el martes 28 de julio de 2026; contará con un Premio Mayor de 21 millones de pesos en tres series y una bolsa repartible de 66 millones de pesos. Tendrá transmisión en vivo por el canal institucional Sorteos Tradicionales de la Lotería Nacional.

El evento concluyó de manera festiva con el tradicional grito de "Goya" entonado por los estudiantes, académicos y autoridades.