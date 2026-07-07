Detienen a Víctor Rodríguez tras ser exhibido por golpear a su esposa

Víctor Rodríguez Padilla, exdirector de Pemex, fue detenido en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.

El exfuncionario fue exhibido hace unas semanas en un video en el que se le observa golpear a su esposa, María Felicia Jiménez. La mujer fue quien difundió las grabaciones, tomadas por una cámara de seguridad del domicilio de ambos, en el municipio de Emiliano Zapata, en Morelos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la captura se registró a las 17:32 horas de este martes 7 de julio, días después de que María Felicia Jiménez presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México por violencia familiar.

Rodríguez Padilla quedó a disposición de la Fiscalía del Ministerio Público, en las instalaciones ubicadas sobre la calle Monte Albán, en la colonia Narvarte, alcaldía Benito Juárez. Al momento de la consulta realizada por Excélsior, su estatus aparecía como “en traslado”.

La ficha describe al detenido como una persona de aproximadamente 1.78 metros de estatura, tez blanca, cabello blanco, quien vestía playera blanca y pantalón de vestir al momento de la detención.