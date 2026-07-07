Nahle convierte edificio de Gobierno en lujoso palacio de mármol

La remodelación del Palacio de Gobierno de Veracruz, impulsada por la gobernadora Rocío Nahle, avanza con un nivel de lujo que supera el presupuesto originalmente anunciado y que ha generado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos en un inmueble histórico. El proyecto, presentado como una intervención de 60 millones de pesos, muestra indicios de haber rebasado esa cifra, de acuerdo con el alcance visible de las obras y el tipo de materiales empleados.

En un testimonio reciente, Nahle describió el estado previo del edificio como “unas cuarterías” en condiciones “espantosas” y celebró que, tras la intervención, “quedó un salón grande, muy bonito” al que planea ponerle el nombre de una mujer “porque es la primera mujer que es gobernadora”. La forma en que se refiere a la obra ha sido interpretada como una narrativa de rescate personal del inmueble y una apropiación simbólica del espacio institucional.

El Palacio, sede del Poder Ejecutivo estatal, ha recibido una sustitución masiva de acabados. En pasillos, escaleras y áreas de tránsito se han colocado pisos de mármol, un material que incrementa de manera significativa el costo de cualquier remodelación. La ampliación y embellecimiento de salones, así como la instalación de nuevos elementos ornamentales, apuntan a un gasto mayor al previsto.

Esto es del pueblo, esto es de Veracruz, esto es del Gobierno, cuando yo digo que debemos tener el autoestima alta, hablar bien de Veracruz, poner a Veracruz en el nivel que le corresponde, pues esta es la casa del pueblo, de la representación de los veracruzanos", aseveró la mandataria estatal; sin embargo, en lo que va de su administración, el recinto ha sido cerrado a la población.

Hasta ahora, el gobierno estatal no ha actualizado públicamente el monto total ejercido ni ha detallado contratos, proveedores o ampliaciones presupuestales para esta remodelación. La narrativa oficial se ha centrado en la “dignificación” del Palacio, mientras que la gobernadora ha destacado la transformación estética del edificio y la intención de nombrar espacios en clave de homenaje a figuras femeninas.

La remodelación continúa y el mármol se extiende por todo el inmueble, en una obra que combina lujo y sobrecosto.