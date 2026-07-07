Vacaciones en la playa: la señal que puede prevenir un accidente antes de entrar al mar

Antes de correr hacia las olas o instalar la sombrilla, conviene levantar la vista unos segundos. El color de una bandera puede decir si las condiciones del mar son favorables o si es mejor mantenerse fuera del agua.

Como parte de la Operación Salvavidas Verano 2026, la Secretaría de Marina utiliza un sistema de banderas para informar a los visitantes sobre el nivel de riesgo en playas bajo vigilancia.

La bandera verde indica condiciones buenas para bañarse, nadar o bucear. La bandera amarilla llama a tener precaución por corrientes marinas o posible empeoramiento del clima. La bandera roja significa que no se debe ingresar al mar.

Cada color de bandera indica el nivel de seguridad para realizar actividades en el mar. Alexandro Medrano

Además de respetar la señalización, las familias deben atender las indicaciones del personal salvavidas, supervisar siempre a niñas y niños y salir del agua si cambia el clima o aumenta el oleaje.

Un vistazo a la bandera antes de entrar al mar puede marcar la diferencia entre unas vacaciones seguras y una emergencia evitable.