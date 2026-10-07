Detienen a tres presuntos extorsionadores en Morelia, Michoacán

Una cuota mensual de alrededor de 10 mil pesos habrían exigido presuntos extorsionadores a transportistas de las rutas Verde 1 y 2 en Morelia, Michoacán, bajo el argumento de pertenecer a un grupo delictivo.

Por estos hechos fueron detenidos Carlos Fermín “N”, alias “Barrabás”; Antonino Saúl “N”, conocido como “Chaparro” y Oscar “N”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada.

Transporte en Michoacán Foto: Especial

Según la Fiscalía de Michoacán, las exigencias comenzaron el 29 de marzo de 2025 e incluyeron amenazas de represalias para quienes se negaran a pagar.

Las entregas habrían iniciado el 1 de mayo y el efectivo se reunía mensualmente cerca de una plaza comercial, sin que se expidieran comprobantes.

Los detenidos fueron trasladados al Centro Penitenciario Licenciado David Franco Rodríguez y quedaron a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.