Fuerza Civil logra detener a tres generadores de violencia en Juárez, Nuevo León

Fuerza Civil reportó la detención de tres personas, señaladas como generadores de violencia en Nuevo León, en posesión de drogas.

La policía estatal informó que, en coordinación con elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), logró la captura de los presuntos cuando se desplazaban en un vehículo Nissan Versa por calles de la colonia Los Huertos, en el ayuntamiento metropolitano de Juárez.

Los efectivos ya tenían información de que andaban merodeando por la zona, por lo que montaron un dispositivo y los detectaron por la carretera a San Mateo y Avenida Eloy Cavazos, cuando viajaban en la mencionada unidad a exceso de velocidad y sin pericia.

Foto: Especial

Los agentes los interceptaron y los sospechosos se identificaron como Juan "N", de 33 años, Leonel "N", de 23 años y Esmeralda "N", de 20 años.

A los tres les decomisaron 75 envoltorios con hierba verde y seca, con las características de la marihuana, cinco dosis de un polvo blanco con las características de la cocaína, dinero en efectivo, instrumentos de pesaje y dispositivos móviles.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica, así como dar continuidad a las investigaciones.

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