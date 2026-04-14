Detienen a sujeto que estranguló a niñera con la que mantuvo una relación sentimental

El presunto asesino de Francisca, la mujer de 34 años de edad encontrada sin vida y estrangulada en una vivienda de la colonia Central, en Monterrey, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso por un juez.

El imputado, identificado como Neri Alexander “N”, fue capturado el pasado domingo 12 de abril por detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones en cumplimiento de una orden de aprehensión; ahora enfrenta el delito de feminicidio por la muerte de la mujer localizada sin vida el 1 de abril en un inmueble marcado con el número 350 A de la avenida Rodrigo Gómez.

De acuerdo con la investigación integrada por la Unidad Especializada en Feminicidios, el presunto mantenía una relación sentimental con la víctima y habría aprovechado ese vínculo de confianza para ingresar al domicilio donde ocurrieron los hechos.

Aunque hasta el momento no se ha precisado el motivo de la agresión, las indagatorias apuntan a que dentro de la vivienda el hombre ejerció violencia física y verbal contra la mujer, a quien presuntamente golpeó y mantuvo incomunicada en una de las habitaciones.

Según la carpeta de investigación, posteriormente la sometió por la fuerza y la estranguló hasta asesinarla. El dictamen pericial realizado por el Servicio Médico Forense estableció que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento.

Durante la audiencia de imputación, el agente del Ministerio Público expuso ante el juez los elementos reunidos en la investigación para sostener la presunta participación del hombre en el crimen, solicitando su vinculación a proceso.

Tras analizar los elementos expuestos por la Fiscalía, el juez determinó iniciar proceso penal contra el acusado por feminicidio y le impuso prisión preventiva, por lo que permanecerá en un penal estatal mientras continúa el procedimiento judicial.

Además, la autoridad judicial estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria dentro del proceso.

Matan a balazos a un hombre y una mujer en Guadalupe

Un ataque a balazos dejó dos personas muertas durante la noche de este lunes en calles de la colonia Tres Caminos, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el ataque a balazos tuvo lugar en la calle Yuca en un inmueble marcado con el número 133, en la citada colonia.

Aunque no se informó de la identidad de las dos personas, sí se reportó que se trataba de un hombre y una mujer los que fallecieron durante el ataque.

Al lugar llegaron, en primera instancia, policías municipales de Guadalupe, quienes procedieron a resguardar la zona, donde rápidamente se dieron cita vecinos de la calle Yuca, quienes buscaban conocer qué era lo que había pasado. Posteriormente, llegaron elementos de corporaciones médicas quienes reportaron que las dos personas ya no contaban con signos vitales.

Al lugar se esperaron elementos del Servicio Médico Forense (Semefo), quienes se encargaron de resguardar los restos de las víctimas. Hasta ahora se desconoce quienes fueron los responsables de cometer este crimen que se suma a los distintos hechos violentos registrados durante la jornada del lunes en distintos puntos del Área Metropolitana de Monterrey, siendo el asesinato de un joven de 26 años en el complejo Arboleda, en San Pedro, uno de los más notorios de ese día.

jcp