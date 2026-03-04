Detienen a presunto asesino de madre buscadora en Sinaloa

Las autoridades capturaron al presunto asesino de Rubí Patricia Gómez, la madre buscadora que fue encontrada sin vida al interior de su domicilio en este puerto.

Elementos de la Unidad Especializada en Aprehensiones de la Fiscalía General del Estado (FGE) ubicaron y detuvieron a José Manuel “N”, de 24 años, quien es acusado del delito de feminicidio en agravio de la activista.

El pasado viernes 27 de febrero, el cuerpo de Rubí Patricia fue hallado dentro de su vivienda, ubicada en la colonia Infonavit Jabalíes. De acuerdo con los peritajes, la víctima presentaba diversas lesiones producidas por arma punzocortante, las cuales le ocasionaron la muerte.

Derivado de actos de investigación y trabajos de inteligencia, la Fiscalía de Sinaloa logró establecer la identidad del probable responsable y obtener la orden de aprehensión correspondiente, la cual fue cumplimentada por elementos de esta institución”, confirmó la FGE mediante un comunicado.

José Manuel “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y Enjuiciamiento Penal de la Región Sur, autoridad que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

DEMANDAN JUSTICIA POR PROFESORA ASESINADA

Colectivas de mujeres exigieron justicia para Zeltzin Rubí Ortiz, profesora asesinada a finales de febrero en la comunidad de Lachichina, en la Sierra Juárez. A través de cartas públicas, las activistas aseguraron que “cada feminicidio es un fracaso del Estado y una herida a nuestra comunidad”.

En las vísperas de la conmemoración del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, demandaron investigaciones inmediatas con debida diligencia y perspectiva de género, interseccional y sin revictimización. Asimismo, exigieron: “Cero tolerancia a todo tipo de violencias contra mujeres y niñeces, el cese de la impunidad institucional y de la protección a violentadores que operan dentro del Estado”.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que la investigación se inició bajo el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial del Delito de Feminicidio, tras el hallazgo de dos personas sin vida —una mujer y un hombre— en un domicilio de Santa María Lachichina.

Los hechos ocurrieron el pasado 26 de febrero. La profesora Zeltzin, de 27 años, y su pareja, identificada como E.S.L., fueron localizados al interior de una vivienda ubicada en la calle Paricutín, en Santa María Lachichina, perteneciente al municipio de San Juan Yaeé, distrito de Villa Alta.

De acuerdo con los primeros resultados periciales, la maestra fue asesinada con un objeto punzocortante. En tanto, el hombre falleció por asfixia por ahorcamiento al suspenderse con un lazo.

-Patricia Briseño

cva*