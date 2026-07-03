Detienen a ocho personas por homicidio de la periodista Roxana Guzmán

La Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que, como resultado de investigaciones ministeriales, de gabinete y de actos de inteligencia, se ejecutaron ocho órdenes de aprehensión contra presuntos responsables del homicidio doloso calificado en agravio de la periodista R.B.G.R.

Los dictámenes periciales concluyeron el proceso de identificación y confirmaron de manera científica que los restos localizados durante las diligencias corresponden a la comunicadora Roxana Guzmán.

Entre los detenidos se encuentran Javier Iván “N”, alias Delta 1; José del Carmen “N”, alias Delta 7; y Luis Arturo “N”, alias Delta 11 o El Pelón, señalados por su presunta participación en la privación de la libertad de la víctima y, posteriormente, en complicidad con Karen Monserrat “N”, alias La Hiena, en el homicidio de la periodista.

También fueron detenidos Julio César “N”, Luis Enrique “N”, Juan Carlos “N” e Ismael “N”, quienes al momento de los hechos se desempeñaban como policías municipales de Ixhuatlán del Sureste. De acuerdo con la investigación ministerial, habrían proporcionado recursos, alimentos y apoyo logístico al grupo delictivo.

Las personas detenidas fueron puestas a disposición del órgano jurisdiccional, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Roxana Guzmán compartió el video de su sustracción

La desaparición de la periodista veracruzana Roxana Guzmán ocurrió el 2 de junio, cuando un grupo armado irrumpió en su domicilio en Nanchital y la sacó por la fuerza. El hecho quedó registrado en un video transmitido en redes sociales por la propia comunicadora.

Guzmán era conocida por su labor informativa en medios locales y por transmitir en vivo acontecimientos de interés comunitario. Su trayectoria se caracterizó por un periodismo cercano a la ciudadanía, con especial atención a temas de seguridad y vida cotidiana en Nanchital y municipios aledaños.

Tras la desaparición, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, declaró que el caso se investigaría con seriedad y aseguró que “no habrá impunidad” y que la Fiscalía General de la República había atraído la investigación para esclarecer los hechos.