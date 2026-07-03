Hay certeza para invertir en México porque T-MEC sigue vigente: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que en la primera revisión anual del T-MEC, la cual está en curso, "vamos muy avanzados", por lo que se mostró optimista en llegar a un acuerdo satisfactorio integral, aunque Estados Unidos rechazara extender el acuerdo automáticamente otros 16 años.

"Nuestra visión es que la primera revisión va a ser muy determinante y ya vamos muy avanzados. No es que inicien las conversaciones ahora, sino que ya llevamos bastante tiempo de avance. Entonces, somos optimistas en el T-MEC", dijo la mandataria desde Morelia, Michoacán.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el T-MEC no concluirá este 1 de julio. Alejandro Aguilar

La jefa del Ejecutivo Federal apuntó que ese fue el mensaje que le trasladó a empresarios que forman parte del programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación), con quienes se reunió el jueves en Palacio Nacional.

Al encuentro acudieron el secretario de Economía, Marcelo Ebrard; el titular del sistema de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez; el titular de la Agencia Digital, José Merino, y la coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización, Altagracia Gómez.

Ante los riesgos de incertidumbre, derivados de que Washington no prorrogó “ipso facto” el T-MEC por 16 años, la presidenta insistió en que hay "certidumbre" para invertir en México porque el tratado "se mantiene", con revisiones anuales, al menos, hasta 2036.

"Decirles a todos los empresarios, pequeños, medianos, grandes empresarios, nacionales y extranjeros, que hay certidumbre para invertir en México y que el tratado se mantiene. Y hay buena relación en materia comercial con el gobierno de Estados Unidos", subrayó.

Al ser cuestionada por la posición comercial de México, Sheinbaum calificó de "absolutamente falso" que el país haya negociado "mal" con Washington y aseveró que Canadá, socio también en el T-MEC, está "en condiciones todavía de mayor desventaja que la que tenemos nosotros en este momento".

"Es una visión del gobierno de Estados Unidos de mayor proteccionismo. El tratado se mantiene por diez años y en esos diez años puede tomarse la decisión de alargarlo otros 16 más", puntualizó.

El T-MEC entró en vigor el 1 de julio de 2020 en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), aunque Estados Unidos descartó por ahora extenderlo más allá de 2036.

El actual Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) permite que los tres socios pacten una prórroga de 16 años en cualquier momento si logran resolver las diferencias que motivan las revisiones anuales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya había hechas públicas sus dudas de extender el acuerdo al asegurar que su país "no necesita nada" de sus socios: México y Canadá.